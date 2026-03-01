Elias Charalambous a ieșit în față după ce FCSB a ratat play-off-ul: „Îmi cer scuze”. A anunțat ce urmează la echipă

ADVERTISEMENT

FCSB s-a impus în deplasarea de la Arad, scor 4-2, în fața lui UTA. Victoria obținută este doar una de palmares, campioana României nemaiavând șanse să intre în play-off. Aflat matematic pe loc doar de play-out, Elias Charalambous a anunțat care este noul obiectiv al echipei.

Elias Charalambous a anunțat obiectivul după ce FCSB a ratat play-off-ul

, Elias Charalambous a ținut să își ceară scuze în fața suporterilor și a transmis că va face tot ce îi stă în putință pentru ca echipa să ajungă în Conference League. Întrebat despre situația lui Darius Olaru, jucător ieșit accidentat, antrenorul cipriotul a recunoscut că speră ca mijlocașul să nu fie indisponibil pentru mult timp.

„Nu este ușor să câștigi meciuri și să nu fii fericit. Vreau să îmi cer scuze față de fani. Echipa nu este acolo unde ar trebui să fie. Am făcut multe greșeli și am ajuns în această poziție.

Acum nu mai avem altceva de făcut decât să luptăm. Obiectivul este să jucăm în Conference League. Nu știm exact situația medicală. Sperăm să nu fie out o perioadă lungă. A fost o lovitură dură.

Dacă ne uităm la ultimele șapte meciuri, am câștigat șase. Problema nu este acum, ci mai demult. Este prea târziu, dar vom lupta pentru a câștiga play-out-ul”, a declarat Elias Charalambous.

Continuă Charalambous la FCSB? Ce spune Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că nu se pune problema ca antrenorii să părăsească echipa după ratarea play-off-ului. În schimb, dacă FCSB nu va prinde locul de Conference League, .

„Play-out-ul este câștigat, am văzut și programul și nu îmi fac probleme din acest punct de vedere. Nu se pune problema ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să plece, nu are rost să discutăm despre asta.

Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii. Este ultima zi în care vorbesc despre acest subiect, nu vreau ca acesta să fie titlul. Vreau să se înțeleagă exact ce am spus. Nu se pune problema înlocuirii lor acum, dar dacă nu ne calificăm în Conference League, atunci vom schimba antrenorii”, a declarat Gigi Becali, conform .