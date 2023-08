Elias Charalambous a ieşit la atac după UTA – FCSB 2-1: “Poate unora nu le place că suntem pe primul loc!”

FCSB a pierdut primele puncte din acest sezon, . Roş-albaştrii au deschis scorul, dar penalty-ul cadou acordat de George Găman gazdelor a băgat UTA în joc. Roş-albaştrii au clacat în 10 oameni.

Elias Charalambous a ieşit la atac după UTA – FCSB 2-1: “Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar penalty-ul este amuzant”

Antrenorul FCSB-ului, , s-a declarat dezamăgit de prestaţia jucătorilor săi din acest meci şi a pus tunurile pe arbitrajul lui George Găman şi pe lovitura de pedeapsă acordată gazdelor:

„A fost un rezultat prost, o noapte grea pentru noi. Cu siguranță suntem dezamăgiți că am pierdut. Am început bine, am marcat repede, dar apoi puteam face lucrurile mai bine.

Rezultatul e corect, adversarul a fost mai bun. nu avem scuze. Băieților le place să găsească scuze, dar mie îmi place să fiu corect. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar penalty-ul este amuzant.

“Poate că unor oameni nu le place că suntem pe primul loc”

Dacă s-au schimbat regulile și atunci când te lovește mingea în piept e penalty… Nu știam că s-au schimbat regulile. Poate că unor oameni nu le place că suntem pe primul loc.

Când câștigăm nu sărbătorim foarte mult, când pierdem nu vedem totul negru. Trebuie să mergem înainte, suntem pe primul loc. Trebuia să ne controlăm, să fim mai calmi”, a spus Charalambous.

FCSB, fără patru titulari cu Universitatea Craiova: “A fost un gest nesportiv. Îmi cer scuze”

FCSB nu va avea patru titulari cu Universitatea Craiova. Florinel Coman şi Alexandru Pantea sunt suspendaţi, în timp ce Vlad Chiricheş şi Alexandru Băluţă au suferit accidentări:

“Când eu atac adversarul cu mingea la picior, vine să mă blocheze şi el dă invers. Da, a fost un gest nesportiv. Îmi cer scuze. Asta este. Până la urmă, trebuie să ne gândim la următorul meci. Este un derby şi trebuie să îl câştigăm.

Am rămas în 10 foarte repede. Pantea este un jucător foarte mult. Are de învăţat. Este bine că a venit acum pentru că va învăţa. Cu toţii am pierdut în această seară. Este prima înfrângere, nu trebuie să ne uităm în stânga sau în dreapta”, a spus Florinel Coman la final.

