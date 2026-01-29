Elias Charalambous a lămurit conflictul de la pauză cu staff-ul lui Fenerbahce: „Asta a fost”

ADVERTISEMENT

FCSB a încheiat la egalitate, 1-1, duelul cu Fenerbahçe din ultima rundă a „Fazei Ligii” UEFA Europa League. Chiar dacă scorul a fost unul echilibrat, spiritele s-au încins de ambele părți, situație vizibilă la pauza meciului, moment în care Elias Charalambous a fost implicat într-un incident. Cum a reacționat tehnicianul cipriot după cele întâmplate.

Elias Charalambous, mulțumit după FCSB – Fenerbahce 1-1

La scurt timp după fluierul final din FCSB – Fenerbahce, Elias Charalambous s-a arătat mulțumit de jocul prestat de elevii săi. Tehnicianul consideră că echipa sa trebuia să se impună. Cum roș-albaștrii au fost eliminați din Europa League, cipriotul speră că echipa se va redresa în SuperLiga.

„A fost un meci foarte bun pentru noi. Am fost echipa cu mai multe șanse. Mereu spun că fiecare detaliu poate schimba jocul. Astăzi dacă nu luam cel puțin 1 punct, cred că nu era corect. Cred că sunteți de acord cu mine că era corect să luăm toate cele 3 puncte.

Reacția băieților a fost senzațională. Au făcut fix ce le-am cerut. Acum că Europa League s-a terminat ne putem concentra pe campionat. Am spus mereu că jucătorii sunt primii care nu acceptă situația și că suferă, la fel ca fanii noștri. Astăzi au arătat o reacție, ceea ce e importat. E important să continuăm pe acest drum. Cred că putem construi de aici”, a declarat Elias Charalambous la flash-interviu.

Ce spune Charalambous despre incidentul de la pauză

. Antrenorul cipriot a fost surprins într-o ceartă cu staff-ul și jucătorii celor de la Fenerbahce.

Întrebat despre incident, Elias Charalambous a transmis că a încercat să calmeze jucătorii, aceștia fiind încărcați de tensiunea resimțită în jocul de pe Arena Națională.

„În fotbal există emoții mereu. Nu s-a întâmplat nimic. Noi, antrenorii, trebuie să calmăm jucătorii. Asta a fost tot”, a mai spus Elias Charalambous.

. Roș-albaștrii au acumulat 7 puncte în meciurile disputate și s-au clasat pe treapta a 27-a din clasament.