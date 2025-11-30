„S-ar putea să fim suspendați”. Elias Charalambous a refuzat să comenteze subiectul după Farul – FCSB 1-2

ADVERTISEMENT

Antrenorul cipriot spune că este extrem de important, mai ales că vine după un eșec, 0-1, suferit în Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad. De asemenea, Charalambous a refuzat să comenteze decizia arbitrului de la faza penalty-ului acordat pentru constănțeni.

Elias Charalambous, sincer după victoria cu Farul: „Extrem de important!”

Elias Charalambous spune că pe lângă cele 3 puncte, formația sa a câștigat și spiritul de echipă pe care părea că nu-l mai are.

„Avem mereu presiune aici. În primul rând, este o victorie extrem de importantă, pentru că veneam după o săptămână dificilă. În mod normal am fi venit direct aici din Serbia, dar am fost nevoiți să zburăm la București și apoi să venim aici. Plus accidentările… Nu l-am avut pe Bîrligea, Ngezana mi-a spus că este obosit.

Toate aceste lucruri ne-au complicat misiunea, dar astăzi am simțit că ne-am regăsit spiritul de echipă pentru a câștiga cele 3 puncte foarte importante. Spiritul de echipă a câștigat meciul. Dar mai avem un drum lung, sunt doar 3 puncte”, a declarat Elias Charalambous.

Charalambous nu comentează arbitrajul de frica suspendării

Întrebat despre arbitrajul partidei, asta după ce , tehnicianul cipriot spune că nu vrea să comenteze pentru a nu fi suspendat.

„Trebuie să câștigăm meciuri pentru a urca în clasament. O vom lua meci cu meci. Acum ne concentrăm pe meciul de Cupă, de miercuri. Astăzi am simțit că s-a întors spiritul echipei. Băieții au arătat astăzi că nu sunt doar profesioniști, ci că au și sentimente. Conform ultimelor reguli dinspre LPF, nu putem comenta, pentru că s-ar putea să fim suspendați. În timpul meciului am simțit că Târnovanu a atins mingea, dar trebuie să respect regulile. Asta am simțit pe teren, dar asta este, nu vreau să judec pe nimeni”, a mai spus Charalambous.

FCSB se apropie de locurile de play-off

Gigi Becali spune că încă visează la titlu, după succesul obținut cu Farul, chiar dacă echipa sa este la distanță semnificativă de primul loc, ocupat de Rapid. În acest moment, după 18 meciuri, campioana României are de recuperat un handicap de 14 puncte față de trupa condusă de Constantin Gâlcă, pe care urmează să o întâlnească în meci direct în finalul lunii decembrie.

Până atunci, cei de la FCSB au însă alte partide grele pe care trebuie să le dispute. Bucureștenii vor da piept cu UTA Arad, în grupele Cupei României, în deplasare, după care vor juca împotriva celor de la Dinamo, în derby-ul etapei cu numărul 19 a SuperLigii. În tur, trupa lui Zeljko Kopic s-a impus, 4-3, și a întrerupt astfel o serie lungă de meciuri în care nu a cunoscut victoria cu