Elias Charalambous a răbufnit după un nou eșec în Grecia. Cum s-au descurcat Pantea, Șut și Tavi Popescu

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Cu Alexandru Pantea, Adrian Șut și Tavi Popescu pe teren, Levadiakos a suferit al cincilea eșec în campionatul Greciei. Elias Charalambous a acuzat golurile primite mult prea ușor în meciul cu Iraklis, scor 0-2, și consideră că jucătorii săi nu au putut ține ritmul.

Ce a spus Elias Charalambous după încă un eșec în Grecia

Nici măcar pauza competițională datorată echipelor naționale nu a adus o schimbare pentru Levadiskos, care a plecat fără punct de pe terenul lui Iraklis. Însă, la finalul jocului, fostul antrenor de la FCSB a remarcat o îmbunătățire a jocului formației sale.

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”Până când am primit golurile, am controlat meciul. Am avut posesia mingii, fără însă să creăm, desigur, ocazii deosebit de mari. În orice caz, nu am avut impresia că meciul se va desfășura astfel. Am primit două goluri ușoare. Dar așa e fotbalul: când primești goluri ușoare, pierzi meciul.

Am arătat o îmbunătățire, am încercat să exploatăm punctele slabe ale lui Iraklis, dar nu am reușit să menținem acest nivel de joc până la final. Cele două goluri pe care le-am primit într-un interval scurt de timp ne-au costat.

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(n.r. – întrebat despre seria de șase meciuri fără gol de la Levadiakos) Echipa s-a schimbat față de anul trecut, dar trebuie să începem să obținem rezultate. Pe măsură ce timpul trece fără să obținem rezultate, lucrurile vor deveni din ce în ce mai dificile. Trebuie să găsim o cale de a obține rezultate”, a declarat Elias Charalambous, conform de , după ce echipa sa a adunat un singur punct în șase etape.

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Pantea, cel mai slab de pe teren în Iraklis – Levadiakos 2-0

Rămas fără secundul Mihai Pintilii, care , Elias Charalambous a început partida cu Iraklis cu un singur român în teren. Alexandru Pantea a fost titular pe postul de fundaș dreapta, în timp ce Adrian Șut și Tavi Popescu au intrat abia în repriza secundă.

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Integralist, Pantea a fost considerat de Sofascore cel mai slab jucător de pe teren, alături de portarul israelian Niv Eliasi, ambii primind nota 5.8, în condițiile în care media lui Levadiakos a fost de 6.89.

Șut a intrat pe teren în minutul 63 și a fost notat cu 6.4, în timp ce Tavi Popescu, care are o , a prins ultimele 15 minute ale întâlnirii și a primit nota 6.7. Un alt jucător trecut prin SuperLiga, argentinianul Juan Bauza, a intrat în minutul 75 și a fost notat cu 6.8.

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În ciuda faptului că a strâns un singur punct în șase etape, Levadiakos a scăpat de ultimul loc în clasament. Și asta pentru că Volos a fost penalizată cu trei puncte de federația elenă și se află acum la minus unu.