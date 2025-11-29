Elias Charalambous a răbufnit înainte de Farul – FCSB: „Eu sunt vinovatul!”. Ultimele detalii despre situația lui Ngezana

ADVERTISEMENT

Dezvăluirea făcută de FANATIK, că , pentru meciul cu Farul, a ajuns și la urechile lui Elias Charalambous, cel care i-a luat apărarea jucătorului său.

Elias Charalambous îi sare în apărarea lui Ngezana

Cipriotul spune că fotbalistul de la FCSB acuză o stare de oboseală și din această cauză nu vrea să facă deplasarea la Ovidiu.

„Are niște oboseală acumulată, dar e normal. Joacă de doi ani meci de meci. E normal să simți o oboseală la un moment dat. Mai avem o zi, vom vedea. Cine va fi mai odihnit va juca mâine. Nu trebuie să punem toată presiunea sau toată vina pe Ngezana. Când echipa nu merge bine, în primul rând eu sunt de vină. Pe mine trebuie să dați vina, nu pe Ngezana. Eu sunt vinovatul!

Nu mai vorbiți doar de Ngezana, nu e corect să-l punem la zid. Ngezana mi-a spus că se simte obosit, dar nu știu de unde aveți alte informații, pentru că eu am vorbit personal cu el. Dacă eu vorbesc cu un jucător și apoi apare în presă, e o problemă, cu siguranță”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul.

Elias Charalambous și-a decis viitorul după eșecul cu Steaua Roșie

Antrenorul FCSB-ului a vorbit despre viitorul său, asta după ce s-a speculat în ultimul timp că ar putea pleca în iarnă, lucru confirmat chiar de Gigi Becali. spune că renunță la luptă și încă speră la intrarea în play-off.

”E posibil să fie ce spuneți voi, că și-au pierdut respectul față de antrenor. Eu spun acum că e posibil și asta. Fiecare joacă după urechea lui, nu după ce zice un antrenor. Se vede, nu există un atac pozițional, o demarcare. Se vede pe teren. Asta e posibil, dar nu sunt genul de om nedrept. Dacă eu cu ei am făcut lucrurile astea și am câștigat zeci de milioane de euro cu acești antrenori, atunci hai să stăm măcar să terminăm sezonul.

Nu s-a terminat încă. Poate oamenii califică echipa, poate iau campionatul, 7 puncte înjumătățite. Intrăm în play-off la 4 puncte. E posibil să se schimbe și să nu fie vorba de lipsa asta de respect. Eu sunt un om drept. Și spun așa. Eu fac echipa, eu fac schimbările, dar acum nu mai merge. Nu e așa, eu sunt vinovatul dacă e lipsa de respect. Să vedem”, a mai spus Charalambous.