Elias Charalambous a reacționat după mesajul incredibil transmis de Marius Șumudică la finalul derby-ului FCSB – Rapid 3-3: „Nu vreau să fac scandal”

. „Roș-albaștrii” au condus cu 1-0 și 2-1, dar adversarii au egalat de fiecare dată și chiar au reușit să treacă în avantaj, 3-2, deși se aflau în zece oameni. Până la urmă, campioana a egalat în prelungiri și a smuls un punct.

Elias Charalambous: „Nu mă așteptam la așa ceva”

La final, antrenorul FCSB-ului, Elias Charalambous, a vorbit despre remiza spectaculoasă de pe Arena Națională. „Un meci nebun, nu mă așteptam la așa ceva. Am avut perioade din meci când am controlat mai bine jocul. Cred că am fost obosiţi. Puteam să avem controlul asupra situaţiilor de joc. Fazele fixe sunt foarte importante. Imaginea noastră nu a fost fidelă valorii pe care o avem. N-am fost noi astăzi.

Am avut ocazia să facem 4-3, cred că e un rezultat corect. Bîrligea şi-a arătat din nou calitatea. Cisotti face un joc foarte bun din prima zi de când a venit aici. Nu suntem obişnuiţi să primim multe goluri. E o oboseală şi psihică, e normal să se vadă.

Vom avea timp de refacere şi vom aborda altfel meciurile următoare. Ne dorim să câştigăm toate meciurile. Am luat un punct azi. Trebuie să înţelegem că cei mai importanţi în fotbal sunt jucătorii, nu-mi place să ies în faţă” a declarat tehnicianul cipriot, citat de .

Reacția lui Charalambous după mesajul transmis de Marius Șumudică: „Nu vreau să fac scandal”

La finalul partidei, Marius Șumudică s-a dus la tehnicianul FCSB-ului și i-a șoptit acestuia ceva la ureche. Charalambous a preferat să nu dezvăluie mesajul transmis de omologul său. „Mai bine îmi ţin gura închisă, nu vreau să fac scandal, mai bine păstrez pentru mine” a declarat antrenorul campioanei.

Conform sursei menționate, Șumudică i-ar fi spus următoarele: „Astăzi am jucat pentru CFR! Astăzi ai pierdut titlul”. Antrenorul Rapidului .

FCSB a ratat șansa să revină pe primul loc după această remiză și încheie runda pe poziția a treia, cu 29 de puncte. În următoarea etapă, după pauza rezervată echipelor naționale, campioana va disputa un nou derby, contra lui Dinamo. Duelul va avea loc pe 30 martie, de la ora 20:30.

