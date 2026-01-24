Elias Charalambous a recunoscut totul înainte de meciul cu CFR Cluj. Motivul pentru care i-a criticat pe jucătorii de la FCSB

ADVERTISEMENT

a fost extrem de supărat pe modul în care FCSB a jucat la partida cu Dinamo Zagreb, care s-a terminat cu victoria croaților, clară, 4-1.

Charalambous a explicat de ce și-a criticat jucătorii după meciul pierdut cu Dinamo Zagreb

nu s-a ferit să-i critice public pe jucători, iar acum, înainte de partida cu CFR Cluj, spune că a făcut acel gest tocmai pentru a-i ambiționa și pentru că are încredere în valoarea lor.

ADVERTISEMENT

„Atmosfera este foarte bună la echipă. Eu sunt răcit. Până acum sunt eu și cu Pintilii, sper că nimeni să nu mai aibă virusul. CFR e mereu CFR, un club mare, echipă bună, dar noi trebuie să fim mai buni pentru a câștiga cele 3 puncte. Știm că jucătorii au calitate, e vorba despre atitudinea lor, când se decid să aibă ego și să-și arate valoarea. Au arătat în trecut că pot. Se aplică în special la jucătorii noștri. Avem fotbaliști inteligenți, care realizează în ce situație suntem și sunt convins că o să aibă o reacție bună mâine.

Eu sunt aici de 3 ani, mereu am fost cel care și-a asumat responsabilitatea, nu-mi place să dau vina pe jucători, dar după ultimul meci am simțit că trebuie să-i învinovățesc. Aia nu e valoarea lor, poate așa am reușit să le atrag atenția că nu e bine ceea ce s-a întâmplat. Sunt convins că pot să joace mult mai bine și au arătat asta în trecut. Pentru mine nu contează oponentul, contează ce facem noi”, a spus Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Charalambous e convins că FCSB poate câștiga din nou SuperLiga

Chiar dacă a fost supărat pe jucători, Charalambous rămâne încrezător cu privire la șansele ca FCSB să triumfe din nou în SuperLiga, pentru al treilea sezon consecutiv.

ADVERTISEMENT

„Dacă jucătorii sunt deciși să câștige meciul, o să-l câștige. Dacă câștigi un titlu, după care încă unul, eu cred că trebuie să ai motivație să mai vrei încă unu, de ce nu? Mereu sunt pozitiv, mereu am speranță, niciodată nu e prea târziu. Eu tot cred din toată inima că putem să câștigăm campionatul. Nu ne interesează celelalte rezultate, trebuie să luăm noi 3 puncte și după vedem ce se întâmplă în alte părți”, a spus Elias Charalambous.

FCSB, luptă crâncenă pentru locurile de play-off

Antrenorul de la FCSB rămâne încrezător cu privire la lupta pentru titlu, însă până să ajungă pe primul loc, echipa bucureșteană are de tras în bătălia pentru play-off, care este una aprigă, dată între mai multe echipe din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Înainte de meciul cu CFR Cluj, campioana României are 31 de puncte și față de locul 6, primul care ar duce în play-off, trebuie să recupereze 5 puncte. În același timp, formația roș albastră trebuie să depășească în clasament 3 echipe care au punctaj mai bun.