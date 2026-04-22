Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB

FCSB are nevoie de antrenor pe acest final de sezon, , așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate! Mihai Stoica a vrut , dar cipriotul a transmis clar că nu ia în calcul această variantă. Campioana trebuie să se miște repede, pe un final de sezon foarte complicat.

Elias Charalambous a refuzat să revină la FCSB, iar Mihai Stoica va căuta un alt înlocuitor pentru Rădoi. Vrea neapărat antrenor străin!

Mihai Stoica vrea neapărat ca următorul antrenor al lui FCSB să fie străin, fiind convins că la acest moment nu există în România un antrenor disponibil și potrivit pentru FCSB. I-a transmis clar acest mesaj și lui Gigi Becali, iar în următoarea perioadă va intensifica discuțiile pentru a stabili succesorul lui Rădoi.

Președintele celor de la FCSB pentru ultimele meciuri din play-out, pentru a încerca să ducă formația din Capitală în preliminariile cupelor europene. Cipriotul a refuzat însă propunerea făcută de FCSB.

FCSB, refuzată de Elias Charalambous. Care au fost motivele

Din informațiile obținute de FANATIK, antrenorul cipriot a purtat o discuție cu oficialii de la FCSB și a refuzat să revină, cel puțin deocamdată, pe banca roș-albaștrilor. Despre acest subiect a vorbit și Dan Filoti la . Tehnicianul vrea să preia un nou proiect abia în vară, la finalul sezonului.

După ce și-a dat demisia de la FCSB, Elias Charalambous a încercat să „fure meserie” de la antrenori de top din Europa. A fost prezent la o sesiune de antrenament la Bournemouth, formație pregătită de prietenul său, Andoni Iraola, și mai are programate câteva vizite în care va observa tactici moderne din fotbalul de top. Acesta ar fi și unul dintre motivele pentru care a refuzat oferta FCSB.

MM Stoica vrea antrenor străin la FCSB. Cine va sta pe bancă la meciul cu Petrolul

Astfel, varianta preferată a lui Mihai Stoica pentru postul de antrenor principal la FCSB pică. Elias Charalambous nu o va prelua pe campioana României, care, în continuare, trebuie să caute un tehnician după demisia lui Mirel Rădoi. MM a explicat clar că își dorește pe bancă un antrenor străin.

„Propunerea mea este să avem antrenor străin. Am un staff bun, care poate ajuta orice antrenor, dar am nevoie de un antrenor principal. La meciul cu Petrolul vom merge cu Lucian Filip și Alin Stoica, pe modelul Elias – Pintilii. Vom vedea”, a declarat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.