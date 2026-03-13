Sport

Elias Charalambous a revenit la treabă după despărțirea de FCSB! Unde l-a surprins presa din Cipru pe antrenor

Deși a plecat de la FCSB de foarte puțin timp, Elias Charalambous nu și-a luat pauză. La ce meci a fost prezent fostul antrenorul al campioanei României.
Traian Terzian
13.03.2026 | 08:30
Elias Charalambous a revenit la treaba dupa despartirea de FCSB Unde la surprins presa din Cipru pe antrenor
La ce meci din Cipru a fost prezent Elias Charalambous. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Elias Charalambous s-a despărțit de FCSB după ratarea play-off-ului și a revenit în Cipru. Tehnicianul nu a putut sta prea mult departe de fotbal și a fost prezent la o partidă din țara natală.

La ce meci din Cipru a mers Elias Charalambous

Imediat după ce și-a reziliat contractul cu FCSB, Elias Charalambous a plecat în țara natală. După o singură zi de la sosirea în Cipru, antrenorul a mers să urmărească o întâlnire extrem de importantă pentru el.

Conform publicației Athlitika Press, fostul tehnician al campioanei României a fost prezent miercuri după-amiază, 11 martie, la Centrul de antrenament ”Nasos Konstantinou”, pentru a vedea duelul dintre Pafos FC și APOEL, din prima manșă a semifinalelor a Cupei Ciprului la nivel de U19.

Charalambous a avut un motiv solid pentru care a ales să fie prezent la acest meci. El și-a dorit să-l vadă la lucru pe fiul său, Panagiotis, care joacă pe postul de fundaș central la echipa U19 a celor de la Pafos.

Formația fiului fostului tehnician de la FCSB s-a impus cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Benko (39) și Kurtz (45+20), și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în finală. Partida retur va avea loc la Nicosia, pe 8 aprilie.

Mesajul lui Elias Charalambous pentru Gigi Becali

La plecarea din România, Elias Charalambous a ținut să-i mulțumească lui Gigi Becali pentru că i-a oferit șansa să antreneze FCSB și a mărturisit că nu exclude pe viitor o revenire pe banca ”roș-albaștrilor”.

”Plec mulțumit, nu sunt supărat. Lui Gigi i-am dat un mesaj, nu am vorbit, el a fost ocupat, eu la fel. E o persoană care mi-a acordat o șansă mare. Vreau să-i mulțumesc. Am zis mereu că atunci când pleci de undeva trebuie să o faci în termeni buni, nu se știe când te poți întoarce.

Nu știi ce se întâmplă în viață, poate voi reveni. La FCSB au mai revenit antrenori, deci poate voi reveni și eu, nu se știe niciodată. Dar acum vreau o nouă provocare”, a declarat cipriotul.

Mihai Stoica, uluit de mandatul lui Charalambous la FCSB

Elias Charalambous a câștigat două titluri în SuperLiga cu FCSB și a ajuns în sezonul precedent până în optimile de finală ale Europa League, iar Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAa trăit cea mai neașteptată perioadă în fotbal alături de cipriot.

”Poate cea mai neașteptată perioadă pe care am trăit o vreodată la Steaua/FCSB. Nu am crezut niciodată că în formula asta putem să ajungem să jucăm în două sezoane consecutive 36 de meciuri în Europa.

Ok, repercusiuni au fost. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, reculul ăsta care a avut ca principală cauză campionatul ăsta pe care l-am jucat într-un an jumate în Europa. Vreau să spun că în opinia mea sunt cel puțin ca 72 de meciuri în campionatul nostru. Iar urmări n-au cum să nu lase. Eli a fost ceva de excepție. Mulți au fost foarte răutăcioși la adresa lor.

Dar nu Gigi Becali, făcând schimbări din fotoliu, a bătut de trei ori PAOK. Nu Gigi Becali a bătut Midtjylland fără drept de apel. Și sunt foarte multe meciuri pe care băieții noștri le-au câștigat sub directa îndrumare a antrenorilor. Tactica aproape perfectă de multe ori adoptată de ei. E meritul lor indiscutabil”, a spus Stoica.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
