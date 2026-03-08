Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, după eșecul suferit de campioana României, scor 1-3 cu Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga. FANATIK are detalii exclusive despre cum s-a produs despărțirea. Jucătorii campioanei României au aflat din presă că cipriotul nu va continua pe banca roș-albaștrilor.

Cum i-a lăsat Elias Charalambous „mască” pe jucătorii de la FCSB

Inevitabilul s-a produs la FCSB, după un sezon extrem de modest. Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au ca obiectiv în actuala stagiune calificarea în cupele europene, după ce campioana ultimelor două ediții a ajuns să evolueze în play-out.

ADVERTISEMENT

Doar că antrenorii campioanei României nu au mai suportat umilința și și-au dat demisia, după ce . FANATIK a aflat că felul în care s-a comportat Elias Charalambous i-a șocat total pe jucători.

Antrenorul cipriot, care a adunat aproape 3 ani pe banca FCSB, nu le-a spus absolut nimic jucătorilor în vestiar că vrea să demisioneze. Charalambous nici măcar nu a vorbit cu fotbaliștii despre așa ceva. În schimb, Darius Olaru, Florin Tănase și compania au aflat din presă că tehnicianul în vârstă de 45 de ani vrea să pună stop.

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous nu se vede duminică cu jucătorii FCSB. Decizia luată de club

Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că Elias Charalambous nu se va întâlni duminică, 8 martie, cu jucătorii de la FCSB pentru a discuta contextul actual. Jucătorii au zi liberă, după eșecul cu Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Elias Charalambous nu a dat de înțeles că vrea să își dea demisia. Jucătorii așteaptă ca antrenorul cipriot să-și ia adio săptămâna viitoare. .

„Am rămas surprinși cu toții. Nu ne așteptam, mai ales că Elias nu dădea de înțeles că ar vrea să renunțe. Apoi nu ne-a zis nimic după meci, nu și-a luat la revedere. O va face probabil săptămâna viitoare”, dezvăluie jucătorii FCSB pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Elias Charalambous la FCSB! Cum și-a anunțat cipriotul demisia după 1-3 cu Universitatea Cluj

Singurele trofee din cariera de antrenor a lui Elias Charalambous au venit la FCSB. Cu tehnicianul cipriot pe bancă, echipa finanțată de Gigi Becali a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

Instalat la FCSB pe 30 martie 2023, Charalambous a adunat 170 de meciuri pe banca roș-albaștrilor, dintre care 88 victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri. A folosit nu mai puțin de 70 de jucători de-a lungul mandatului și a înregistrat o medie de 1,79 de puncte per meci.

„Echipa are obiectiv să meargă în Europa. Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați, dar trebuie cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. E un șoc bun pentru echipă. Cum am jucat azi, nu sunt șanse să mergem în Europa.

Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mi decizia!”, a declarat Elias Charalambous, la finalul meciului FCSB – U Cluj 1-3.