Elias Charalambous a șocat tot vestiarul FCSB după ce și-a anunțat demisia. Exclusiv

Elias Charalambous i-a luat prin surprindere pe jucătorii de la FCSB! Ce s-a întâmplat în vestiarul campioanei, imediat după ce antrenorul și-a anunțat demisia. Detalii exclusive
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
08.03.2026 | 13:03
Elias Charalambous a socat tot vestiarul FCSB dupa ce sia anuntat demisia Exclusiv
Elias Charalambous i-a șocat pe jucătorii FCSB! Ce s-a întâmplat după ce și-a anunțat demisia. Foto: colaj Fanatik.
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, după eșecul suferit de campioana României, scor 1-3 cu Universitatea Cluj, în ultima etapă a sezonului regular din SuperLiga. FANATIK are detalii exclusive despre cum s-a produs despărțirea. Jucătorii campioanei României au aflat din presă că cipriotul nu va continua pe banca roș-albaștrilor.

Cum i-a lăsat Elias Charalambous „mască” pe jucătorii de la FCSB

Inevitabilul s-a produs la FCSB, după un sezon extrem de modest. Gigi Becali a anunțat că Elias Charalambous și Mihai Pintilii au ca obiectiv în actuala stagiune calificarea în cupele europene, după ce campioana ultimelor două ediții a ajuns să evolueze în play-out.

Doar că antrenorii campioanei României nu au mai suportat umilința și și-au dat demisia, după ce FCSB a pierdut cu Universitatea Cluj, sâmbătă seară, 7 martie. FANATIK a aflat că felul în care s-a comportat Elias Charalambous i-a șocat total pe jucători.

Antrenorul cipriot, care a adunat aproape 3 ani pe banca FCSB, nu le-a spus absolut nimic jucătorilor în vestiar că vrea să demisioneze. Charalambous nici măcar nu a vorbit cu fotbaliștii despre așa ceva. În schimb, Darius Olaru, Florin Tănase și compania au aflat din presă că tehnicianul în vârstă de 45 de ani vrea să pună stop.

Elias Charalambous nu se vede duminică cu jucătorii FCSB. Decizia luată de club

Mai mult decât atât, FANATIK a aflat că Elias Charalambous nu se va întâlni duminică, 8 martie, cu jucătorii de la FCSB pentru a discuta contextul actual. Jucătorii au zi liberă, după eșecul cu Universitatea Cluj.

Surpriza este cu atât mai mare cu cât Elias Charalambous nu a dat de înțeles că vrea să își dea demisia. Jucătorii așteaptă ca antrenorul cipriot să-și ia adio săptămâna viitoare. Pentru FCSB, urmează duelul cu Metaloglobus, în prima etapă din play-out.

„Am rămas surprinși cu toții. Nu ne așteptam, mai ales că Elias nu dădea de înțeles că ar vrea să renunțe. Apoi nu ne-a zis nimic după meci, nu și-a luat la revedere. O va face probabil săptămâna viitoare”, dezvăluie jucătorii FCSB pentru FANATIK.

Cifrele lui Elias Charalambous la FCSB! Cum și-a anunțat cipriotul demisia după 1-3 cu Universitatea Cluj

Singurele trofee din cariera de antrenor a lui Elias Charalambous au venit la FCSB. Cu tehnicianul cipriot pe bancă, echipa finanțată de Gigi Becali a cucerit două titluri și două Supercupe ale României.

Instalat la FCSB pe 30 martie 2023, Charalambous a adunat 170 de meciuri pe banca roș-albaștrilor, dintre care 88 victorii, 41 de egaluri și 41 de înfrângeri. A folosit nu mai puțin de 70 de jucători de-a lungul mandatului și a înregistrat o medie de 1,79 de puncte per meci.

„Echipa are obiectiv să meargă în Europa. Eu cred că este nevoie de un șoc. Este ultima mea zi aici. A fost ultimul meci. Au fost doi ani minunați, dar trebuie cineva trebuie să-și asume responsabilitatea. E un șoc bun pentru echipă. Cum am jucat azi, nu sunt șanse să mergem în Europa.

Nu sunt multe lucruri de spus. O poveste frumoasă care s-a terminat. Este ultima zi. Fără întrebări și respectați-mi decizia!”, a declarat Elias Charalambous, la finalul meciului FCSB – U Cluj 1-3.

  • 30 iunie 2026 era data la care contractul lui Charalambous cu FCSB ajungea la final 
  • 4 trofee are Charalambous în cariera de antrenor 
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
