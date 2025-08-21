Elias Charalambous a spus ce șanse are FCSB la calificare, după ce Aberdeen a revenit de la 0-2

, dar campioana României ar fi putut cu ușurință să obțină o victorie în Scoția, ținând cont de faptul că a condus cu scorul de 2-0. Elias Charalambous a tras concluziile la finalul partidei și a comentat și deciziile de arbitraj.

Elias Charalambous, optimist după Aberdeen – FCSB 2-2

Cu om eliminat încă din prima repriză, FCSB a făcut un meci destul de bun pe terenul celor de la Aberdeen, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Campioana României a scăpat printre degete victorie, după ce a avut un avantaj de două goluri pe tabelă, după reușitele lui .

Gruparea roș-albastră , după un fault tare asupra unui adversar. Imediat după meci, Elias Charalambous a analizat jocul echipei, deciziile de arbitraj și a vorbit și despre șansele de calificare ale echipei sale.

„Arătăm că echipa poate să joace din ce în ce mai bine, asta e cel mai important pentru mine. Avem un meci de campionat, după care vom da totul ca să ne calificăm. (n.r. despre cartonașul roșu al lui Cisotti) N-am văzut, dar mi s-a părut că a fost un roșu acordat ușor.

Deciziile arbitrului au fost verificate, sper că au luat deciziile bune, dar cred că a fost cam mult, asta e, trebuie să luăm lucrurile ca atare. Ne vom pregăti pentru meciul de duminică și, apoi, pentru cel din Europa League”.

Elias Charalambous: „Totul se va decide la București”

„(n.r. șansele de calificare) 50-50, da! V-am spus înainte că totul se va decide la București, am avut din nou mulți fani, mulți români au venit să ne susțină. Sunt sigur că vom avea o atmosferă incredibilă la București.

O atmosferă foarte bună aici, publicul a fost incredibil. Ne-a plăcut să jucăm aici. Trebuie să luăm trei puncte cu Argeș duminică și apoi vom încerca să găsim soluția pentru a ne califica”, a declarat Elias Charalambous, potrivit .