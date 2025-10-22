Elias Charalambous a spus totul despre relația sa cu Gigi Becali și MM Stoica înainte de FCSB – Bologna: „Nu voi sta niciodată agățat de un contract”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a ținut să lămurească anumite aspecte despre situația sa la FCSB, chiar înaintea meciului de foc pe care campioana României îl dispută joi, 23 octombrie, de la ora 19:45 contra celor de la Bologna. Antrenorul cipriot a mărturisit că are o relație perfectă cu patronul Gigi Becali și președintele Mihai Stoica.

Ce relație are Elias Charalambous cu Gigi Becali și Mihai Stoica

FCSB are un parcurs modest în SuperLiga, iar roș-albaștrii caută să se redreseze cu o victorie în UEFA Europa League contra italienilor de la Bologna. Elias Charalambous a răbufnit la conferința de presă. Cipriotul a fost din ce în ce mai criticat, din cauza crizei FCSB-ului.

„Ascultă, am spus și înainte. Din ziua în care am venit aici, cred că am făcut multe pentru această echipă. Nu doar eu, ci și jucătorii, și toți cei din jurul echipei. Și spun mereu. În primul rând, mă simt foarte bine aici. Relația mea cu jucătorii, cu domnul Gigi, cu Meme, cu toți oamenii de aici este incredibilă. Și nu știu când voi pleca.

Am spus mereu când am semnat contractul cu acest club, pentru mine nu este vorba despre contract, ci despre relație. Asta este cel mai important. Când simt că nu mai sunt dorit în club sau că nu mai pot oferi nimic, atunci contractele nu contează. Nu voi sta niciodată agățat de un contract. Pentru mine, aceste lucruri nu contează. Dar dacă voi simți asta, poți fi sigur că voi fi primul care va pleca.

Restul sunt lucruri interne, care se discută în club. Știu foarte bine ce să spun și ce să discut. Dar poți fi sigur că sentimentul meu este că această echipă va reveni. Trebuie să avem răbdare. Și dacă nu aș fi crezut, nu aș fi fost aici.

Nu este vorba despre adevăr sau falsitate. Ceea ce spunem în club rămâne în club. Asta am spus și acum. Nu știu dacă înțelegi. Ce spun aici, spun aici. Dar ceea ce vorbesc cu patronul, cu Meme și cu stafful meu este ceva ce discutăm între noi”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Elias Charalambous i-a felicitat pe juniorii FCSB pentru victoria din UEFA Youth League

. Echipa U19 a roș-albaștrilor a învins-o pe campioana Croației, Lokomotiva Zagreb, scor 3-2. Elias Charalambous i-a felicitat pe juniori la conferința de presă. Totodată, antrenorul echipei lui Gigi Becali i-a urat multă sănătate .

„E o poziție în care nu știu ce se întâmplă. Suferim. Este normal, dar nu putem schimba nimic acum. Vom găsi o soluție. Asta vom încerca să facem — să găsim o soluție pentru această situație.

Antrenorul lor nu va fi aici, dar jucătorii sunt aceiași. În primul rând, sper ca antrenorul să fie bine, să nu aibă probleme și să se recupereze cât mai repede. Dar nu cred că pentru un singur meci va veni aici.

În primul rând, nu știu dacă aveți altceva, dar vreau să felicit echipa noastră de tineret, pentru că tocmai am fost informați că a câștigat meciul, 3-2. Și asta este foarte important pentru clubul nostru. Felicitări jucătorilor, staffului, tuturor”, a mai spus Charalambous.

Cine este Bologna, viitoarea adversară a FCSB: „Nu sunt o echipă mică”

Elias Charalambous a făcut o scurtă prezentare celor de la Bologna. Antrenorul cipriot este de părere că echipa pregătită de Vincenzo Italiano este una dintre cele mai bune echipe din Serie A.

„Acum, nu știu cine va fi omul nostru, liderul nostru. Sper să câștigăm meciul de mâine. Asta este cel mai important pentru noi. Despre italieni… nu sunt o echipă mică, joacă în Europa. Nu cred că sunt mici.

În general, încerc să urmăresc fotbalul italian. Sunt foarte buni, organizați. Este binecunoscut faptul că fotbalul italian este unul dintre cele mai tactice și organizate. Iar analizând Bologna, sunt de asemenea foarte buni, organizați tactic, dar au și jucători individuali foarte buni. Asta e. Cel mai important este ca noi să fim într-o formă bună”, au fost cuvintele lui Charalambous.