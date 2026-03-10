Elias Charalambous a ținut să-i transmită un mesaj lui Gigi Becali, după plecarea de la FCSB

ADVERTISEMENT

La scurt timp după ce FCSB a oficializat despărțirea de Elias Charalambous, antrenorul care a adus două titluri pentru ”roș-albaștri” a reacționat în mediul online și a avut un mesaj pentru Gigi Becali.

Reacția lui Elias Charalambous după despărțirea de FCSB

Tehnicianul cipriot a demisionat imediat după înfrângerea cu U Cluj, scor 1-3, din ultima etapă a sezonului regulat, iar FCSB . Totuși, Elias Charalambous nu a exclus o posibilă revenire în viitor.

ADVERTISEMENT

”Este un moment emoționant pentru mine, deoarece pun capăt unei perioade foarte speciale din viața mea. În ultimii trei ani, am făcut parte dintr-un grup extraordinar care a obținut rezultate deosebite și a reușit să aducă bucurie și mândrie pentru milioane de oameni din România.

Vreau să mulțumesc tuturor celor de la FCSB, începând cu proprietarul, MM, Vali Argăseală, conducerea clubului, staff-ul meu, toți jucătorii și în special fanilor noștri fabuloși pentru că m-au ajutat să-mi dezvolt cariera de antrenor.

ADVERTISEMENT

Plec fericit de la acest club minunat, știind că s-a scris istorie în ultimii trei ani și voi rămâne un mare susținător al echipei. Mult succes și ne revedem curând!”, a scris Elias Charalambous în limba engleză, pe contul de Instagram.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

Câți bani a câștigat Charalambous la FCSB

În ciuda faptului că a venit la FCSB în martie 2023 pe un salariu modest de doar 5.000 de euro pe lună, Elias Charalambous a fost pentru performanțele obținute.

Mulțumit de rezultatele echipei, patronul i-a mărit salariul cipriotului și i-a oferit bonusuri atractive pentru obiectivele îndeplinite. În total, în cei trei ani petrecuți pe banca ”roș-albaștrilor”, tehnicianul a luat peste 1.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Unde va antrena Elias Charalambous

Deși a decis să plece de la FCSB înainte de startul play-out-ului, Elias Charalambous nu duce lipsă de oferte. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA și faptul că acesta ar putea să câștige bani frumoși.

”M-a sunat Pintilii. Mi-a zis ‘Îți mulțumesc! Și pentru viitorul făcut cu tine, că m-ai luat de la Lignitul Oltenia (n.r. – Pandurii) și m-ai făcut milionar’. Stai să vezi, că se face și Charalambous milionar. Am auzit că se duce în Cipru să antreneze. Are ofertă. Nu are mare ofertă, dar poate se face milionar”, a declarat Becali.