Sport

Elias Charalambous a titularizat doi români în primul lui meci la Levadiakos! Ce rezultat a înregistrat formația din Grecia

Levadiakos a disputat primul meci amical din această vară sub comanda fostului antrenor de la FCSB, cipriotul Elias Charalambous. Doi români au fost titulari.
Bogdan Mariș
07.08.2026 | 12:16
Elias Charalambous a titularizat doi romani in primul lui meci la Levadiakos Ce rezultat a inregistrat formatia din Grecia
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Elias Charalambous i-a titularizat pe Adrian Șut și Alexandru Pantea în primul său meci amical la Levadiakos. FOTO: Levadiakos FC (Facebook)
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Levadiakos a învins-o cu 1-0 pe Panetolikos, o altă prim-divizionară din Grecia, în primul meci amical disputat în această vară sub comanda fostului antrenor de la FCSB, Elias Charalambous (45 de ani), care este ajutat la noua echipă și de Mihai Pintilii. Adrian Șut și Alexandru Pantea au fost titulari în partida de pregătire.

Levadiakos, victorie în primul meci sub comanda lui Elias Charalambous

Levadiakos s-a impus cu 1-0 în amicalul disputat joi contra lui Panetolikos. „În primul meci amical din pregătirea de vară de la ‘Lambros Katsonis’, echipa noastră a învins Panetolikos cu 1-0. Echipa lui Elias Charalambous a avut o prestație foarte solidă, antrenorul lui Levadiakos putând să tragă concluzii cu privire la jucătorii pe care se poate baza.

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Singurul gol al meciului a fost marcat de Ozegovic cu un șut de la mică distanță în minutul 84, în urma unei centrări a lui Tsaras”, a transmis formația din Grecia pe site-ul oficial. Antrenorul cipriot i-a titularizat pe foștii jucători de la FCSB care au semnat în această vară cu Levadiakos, Adrian Șut și Alexandru Pantea, însă nu s-a bazat pe Juan Bauza, care a fost prezentat oficial de formația din Grecia chiar în ziua în care a avut loc meciul amical.

  • Formula folosită de Elias Charalambous în primul său amical la Levadiakos: Anaker – Pantea, Kornezos, Tsivelekidis, Vichos – Șut, Kostis – Urzi, Nikas, Symelidis – Emmanouilidis. Au intrat pe parcursul jocului: Papadopoulos, Lamaranas, Tsaras, Balde, Goumas, Eliasi, Manthatis, Tzitsas, Ozegovic.

Adrian Mititelu, furios după ce Juan Bauza a semnat cu Levadiakos

Levadiakos a oficializat joi sosirea lui Juan Bauza la echipă, iar vestea nu a fost pe placul patronului de la FC U Craiova, Adrian Mititelu. Argentinianul și-a denunțat unilateral contractul cu formația „alb-albastră”, care urma să expire în 2027, și a semnat cu gruparea din prima ligă a Greciei din postura de jucător liber.

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„Sunt surprins. Pot doar să spun că Juan Bauza este jucătorul nostru! Și vom apela la toate mijloacele necesare în acest caz”, a declarat Adrian Mititelu, conform gsp.ro, după ce Levadiakos l-a prezentat oficial pe Juan Bauza. Argentinianul s-a aflat în discuții și cu Rapid în această vară, înainte de a ajunge la un acord cu gruparea antrenată de Elias Charalambous.

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