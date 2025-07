Elias Charalambous a vorbit deschis despre plecarea de la FCSB: „Am avut oferte, dar nu banii fac diferenţa!”. Video

FCSB a început cu dreptul sezonul 2025-2026. Campioana a învins cu 2-1 CFR Cluj şi a câştigat a doua Supercupă a României la rând, graţie golurilor marcate de Politic şi Radunovic. Pentru ardeleni a marcat Fică.

Elias Charalambous a vorbit deschis despre plecarea de la FCSB: „Am avut oferte, dar nu banii fac diferenţa”

Elias Charalambous a obţinut patru trofee în România, dar anunţul prelungirii de contract cu FCSB din această vară a venit destul de târziu. FANATIK , care a decis, în cele din urmă, să continue la campioana României.

La conferinţa de presă de la finalul meciului, Elias Charalambous a vorbit despre ofertele pe care le-a avut în vară şi a dezvăluit motivele care l-au făcut să continue la campioana României:

Poate că anunţul a fost destul de târziu, dar decizia mea de a rămâne a fost foarte uşoară. Da, am avut oferte, dar pentru mine nu banii fac diferenţa. Să mă simt bine şi să mă înconjor de oameni care mă respectă şi pe care îi respect este mult mai important.

„Sper că voi rămâne şi în următorii ani”

Mă simt bine să muncesc în acest mediu. De asta am ales să rămân, chiar dacă am avut şi alte oferte. Pot să spun că voi sta toată viaţa aici? Nu. Dar în acest an, am simţit că eu şi echipa putem face mai mult.

Acesta este motivul pentru care am rămas, sunt foarte sincer. Şi sper că voi rămâne şi în următorii ani”, a spus Elias Charalambous .

Elias Charalambous este cel mai longeviv antrenor din era Gigi Becali la FCSB. Cipriotul a preluat echipa în martie 2023, reuşind să câştige două titluri în SuperLiga. Obiectivul major din această vară pentru roş-albaştri este revenirea în faza principală din Champions League.

44 de ani are Elias Charalambous

64 de meciuri a jucat FCSB în sezonul trecut, record în istoria echipei