Elias Charalambous a vorbit despre plecarea de la FCSB înainte de meciul cu U Cluj: ”Ușa e deschisă”

După un sezon modest în care campioana en-titre nu mai are decât șansa de a prinde un loc în Conference League prin barajul din SuperLiga, Elias Charalambous a precizat că va pleca fără probleme de la FCSB dacă i se va cere acest lucru.

Elias Charalambous a explicat în ce condiții va pleca de la FCSB

În conferința de presă susținută înaintea partidei cu U Cluj, din ultima etapă a sezonul regulat, tehnicianul ”roș-albaștrilor” s-a pus la dispoziția clubului și a anunțat că nu va cere niciun fel de compensații în cazul unei demiteri.

”Ușa e deschisă, nu decid cine vine aici, șeful o face. Am spus mereu că voi fi aici până când voi simți că sunt dorit de club. Când clubul va decide să aducă un alt antrenor, ușa e deschisă. Am un contract care nu contează pentru mine, banii nu sunt importanți.

Când clubul decide să plec, voi semna și voi pleca fără să cer un euro. Nu contează pentru mine. Mereu rămân acolo unde sunt respectat, ofer la rândul meu respect. Nu mă îngrijorează asta, sunt foarte calm”, a declarat Charalambous, conform .

Elias Charalambous, șocat de ratarea play-off-ului

Antrenorul cipriot și-a asumat responsabilitatea pentru ratarea play-off-ului în acest sezon, dar a admis faptul că nu se aștepta ca formația sa să nu termine în Top 6 la finalul sezonului regulat.

”Nimeni nu a vrut ca echipa să termine pe acest loc, dar e o experiență bună pentru noi să vedem ce nu am făcut bine. Cu siguranță, dacă am terminat pe locul acesta, e clar că nu am făcut bine multe lucruri.

Mereu iau responsabilitatea asupra mea. Nu putem câștiga mereu lucruri. Să nu câștigăm campionatul e un lucru, dar să nu intrăm în play-off e altceva”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Charalambous

Imediat după ce FCSB a ratat calificarea în play-off, Gigi Becali a ieșit public și a anunțat ce se va întâmpla cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Patronul a precizat că cei doi rămân pentru moment în funcții, dar .

”Nu se pune problema ca Elias Charalambous și Mihai Pintilii să plece, nu are rost să discutăm despre asta. Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii.

Este ultima zi în care vorbesc despre acest subiect, nu vreau ca acesta să fie titlul. Vreau să se înțeleagă exact ce am spus. Nu se pune problema înlocuirii lor acum, dar dacă nu ne calificăm în Conference League, atunci vom schimba antrenorii”, a afirmat Becali.

Cum mai poate ajunge FCSB în cupele europene

Pentru FCSB este un sezon complet ratat după ce nu s-a calificat în play-off și a fost eliminată încă din faza grupelor în Cupa României și în Europa League. Singura șansă de a mai îndulci amarul este câștigarea play-out-ului.

În acest caz, ”roș-albaștrii” vor juca un baraj cu ocupanta locului 8 și în cazul unei victorii ar ajunge la un pentru un loc în Conference League.