Elias Charalambous a vorbit despre transferul de Champions League de la FCSB: „Sunt foarte mulțumit”. Video

FCSB a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu FC Argeș, primul oficial din 2026. Elias Charalambous îl așteaptă la echipă și pe

Elias Charalambous îl așteaptă pe Ofri Arad la FCSB

FCSB a pierdut doi fotbaliști în această iarnă, pe , și pe Malcom Edjouma, rămas liber de contract. În locul celor doi va veni un alt mijlocaș, Ofri Arad. Israelianul nu are angajament după despărțirea de Kairat Almaty, formație care evoluează în UEFA Champions League.

„Sunt zvonuri, mai ales în perioada de mercato. Unul dintre aceste nume este cel spus de tine (n.r. – Ofri Arad), dar, până nu este oficial, nu putem vorbi. Haideți să așteptăm. Nu putem vorbi de jucători care nu sunt aici și despre care se scrie în presă. Când vin, vom vorbi mai mult.

(n.r. – De câți jucători ați mai avea nevoie?) Eu, să fiu sincer, sunt foarte mulțumit cu echipa pe care o avem. Dacă Meme și boss mai vor jucători, sunt bineveniți. Eu nu sunt aici să aduc jucători. Eu sunt aici să antrenez”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă.

Ce spune Charalambous despre plecarea lui Adrian Șut

Elias Charalambous a comentat și transferul lui Adi Șut la Al Ain. „Știu că am pierdut un jucător foarte bun, dar dacă oferta e bună și pentru el și pentru club, noi ne bucurăm. Am avut multe discuții cu Șut și înainte și după. El avea în minte să facă un alt pas în carieră. A găsit o oportunitate bună și toată lumea e fericită. Șut e istorie acum, iar noi trebuie să ne concentrăm pe treaba pe care o avem de făcut. Îi urez lui Adi mult succes. E un băiat pe care îl plac și sper să reușească la noua echipă”, a continuat cipriotul.

În schimb, Charalambous e încântat de noua achiziție, Andre Duarte. „Duarte, să fiu sincer, se antrenează foarte bine. Și-a arătat calitatea de la primul meci. Ați văzut și voi meciul cu Beșiktaș. Știam de la bun început ce jucător este. Are calitățile pe care noi le căutăm la acest club, iar el s-a adaptat foarte rapid”, a mai spus Elias.

FCSB debutează în 2026 cu FC Argeș

Elias Charalambous îl așteaptă cu brațele deschise pe noul transfer, chiar dacă nu va putea fi folosit în primul meci oficial din 2026. Vineri, 16 ianuarie, campioana redeschide sezonul cu partida de la Mioveni. FC Argeș – FCSB se joacă începând cu ora 21:00.

„Am avut un cantonament foarte bun. Cel mai important e că toți jucătorii sunt sănătoși, mai ales ales în condițiile date, cu antrenamente foarte grele. Toată echipa e bine. Jucătorii au avut o atitudine foarte bună la antrenament. Tot staff-ul e mulțumit. Dar acum începem campionatul. Jucăm cu Argeș în două zile. Știți cât de mare nevoie avem de de puncte. Mai e puțin până la finalul campionatului, dar vom lua fiecare meci în parte și sperăm să luăm toate cele 3 puncte”, a adăugat antrenorul campioanei României.