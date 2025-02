Elias Charalambous a vorbit despre viitorul atacant de la FCSB: „Nu știu dacă e o soluție”

La conferința de presă premergătoare derb-ului FCSB – CFR Cluj, Elias Charalambous a analizat ultimul nume de atacant propus la campioana României.

Ce crede Elias Charalambous despre un nou atacant la FCSB

Rămas doar în Daniel Popa pentru FCSB – CFR Cluj, deoarece plătește o clauză de 100.000 de euro, Elias Charamabous a vorbit despre posibilitatea venirii unui nou atacant.

Înaintea derby-ului de pe Arena Națională, programat duminică, 2 februarie, de la ora 20:00, în spațiul public a apărut numele lui Elvir Koljic (29 de ani). „Dragonul” este în ultimele șase luni de contract cu Universitatea Craiova și poate semna cu oricine, mai ales că

În acest sezon de SuperLiga, bosniacul a jucat de 18 ori și a marcat 3 goluri în tricoul alb-albastru.

„Nu știu dacă Koljic este o soluție, dar el face parte dintr-o echipă acum și are un contract.

Dacă există cineva pe care șeful și MM îl vor, atunci vor încerca să îl aducă, dacă este o alegere bună pentru echipă”, a declarat Elias Charalambous, înainte de FCSB – CFR Cluj.

Reacția lui Gigi Becali când a fost întrebat de Elvir Koljic

Gigi Becali a dat ordin ca staff-ul roș-albaștrilor să găsească un atacant care să îi facă concurență golgheterului Daniel Bîrligea. Întrebat despre interesul campioanei en-titre pentru Elvir Koljic, latifundiarul din Pipera a fost evaziv.

„N-am ce să vorbesc despre atacanți, am vorbit deja. Ce treabă am cu Koljic? Nu am treabă cu el!”, a spus Gigi Becali, conform .

Elvi Koljic joacă în România din august 2018, când Mihai Rotaru a plătit 450.000 de euro pentru transferul său de la Krupa. În 168 de meciuri pentru gruparea din Bănie, vârful bosniac a reușit să marcheze 46 de goluri și să ofere 17 pase decisive.

E vorba de riscul meu! Și până la urmă mă interesează persoana mea! Nu-mi place să aduc un fotbalist și să spună Gigi după că nu e bun, că eu l-am adus. Guardiola își poate asuma, eu nu sunt Guardiola, nu sunt nici măcar Gvardiol. Eu nu pot să spun, Uite, Gigi, un fotbalist de 2 milioane. Eu nu mai pot să văd jucători, nu mai pot să aduc jucători pe filmulețe” – Mihai Stoica