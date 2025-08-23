Sport

Elias Charalambous, anunț ferm înainte de FCSB – FC Argeș: ”Va juca 100%”

Înainte de meciul FCSB - FC Argeș, Elias Charalambous a făcut un anunț important privind echipa de start a campioanei României.
Traian Terzian
23.08.2025 | 18:29
Elias Charalambous anunt ferm inainte de FCSB FC Arges Va juca 100
Elias Charalambous a anunțat un titular pentru jocul FCSB - FC Argeș. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

După remiza din turul play-off-ului Europa League, FCSB va primi vizita nou promovatei FC Argeș în etapa a 7-a a SuperLigii, iar Elias Charalambous a anunțat o serie de schimbări în primul ”11”.

Anunțul făcut de Elias Charalambous înainte de FCSB – FC Argeș

În conferința de presă susținută înaintea partidei de pe Arena Națională, programată duminică, 24 august, de la ora 21:30, tehnicianul cipriot a dat un răspuns ferm atunci când a fost întrebat dacă nou venitul Mamadou Thiam este pregătit să debuteze la FCSB.

”Am avut o întâlnire acum. Se simte foarte bine, e foarte fericit că e aici. Va juca, 100%. Da, vom schimba mulți jucători. Avem câteva schimbări. Am jucat acum două zile, a trebuit să călătorim. Avem un lot mare și trebuie să facem rotații. Avem asta în plan și vom face schimbări.

După cum știți, toate meciurile din campionat sunt dificile. Avem în față un oponent care are deja 9 puncte. În acest an am pierdut multe puncte la început, trebuie să începem să câștigăm, sper să începem de mâine”, a declarat Charalambous.

Gigi Becali, primul care a anunțat titularizarea lui Thiam

Senegalezul Mamadou Thiam este ultima achiziție făcută de FCSB în această vară, iar patronul Gigi Becali s-a arătat extrem de fericit pentru acest transfer și a anunțat că jucătorul va fi folosit pe postul de atacant central.

”(n.r. – Cum vedeți echipa cu Thiam?) Stai puțin că e și Alibec. Poate își revine și Alibec. Dar pe Thiam ăsta l-am vrut eu de doi ani. Mie îmi plac jucătorii care au mingea în careu și o protejează. Care au și o anumită tehnică, că are, și foarte mare forță în corp să protejeze. Atacanții ăștia îmi plac mie.

(n.r. – Când e gata de joc Thiam?) Imediat, imediat. Îl băgam atacant, nu în stânga să alerge să îi vină acru. El acolo juca în stânga. Aici intră în careu cu mingea la picior… Nu poți să i-o iei. Zici că e tanc. (n.r. – Intră în weekend?) Intră. O să joace Thiam. Îl odihnim pe Bîrligea”, a spus Becali.

2.05 este cota Betano pentru ”1x și sub 2.5 goluri” la FCSB - FC Argeș
