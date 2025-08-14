Sport

Elias Charalambous, anunț războinic după Drita – FCSB 1-3: „V-am spus că venim să marcăm!”. Cui i-a dedicat calificarea

Elias Charalambous s-a descătușat la flash-interviu după Drita - FCSB 1-3. Campioana României s-a calificat în play-off-ul Europa League
Cristian Măciucă
14.08.2025 | 23:40
Elias Charalambous anunt razboinic dupa Drita FCSB 13 Vam spus ca venim sa marcam Cui ia dedicat calificarea
Elias Charalambous, anunț războinic după Drita - FCSB 1-3: „V-am spus că venim să marcăm!”. Cui i-a dedicat calificarea. FOTO: sportpictures.eu

Elias Charalambous a fost în culmea fericirii după Drita – FCSB 1-3. Echipa sa a obținut calificarea în play-off-ul Europea League și e sigură de prezența pe tabloul principal Conference League.

Elias Charalambous, după Drita – FCSB 1-3: „Disciplina a făcut diferența”

Elias Charalambous și-a lăudat fotbaliștii pentru evoluția din Kosovo și calificarea obținută în play-off-ul Europa League. Cipriotul a dedicat succesul fanilor și președintelui Valeriu Argăseală, care azi a împlinit 70 de ani.

„E un rezultat foarte important pentru club, am vrut să ne calificăm. Am fost foarte disciplinați, am făcut un meci bun din punct de vedere tactic. Sunt foarte fericit pentru jucători. Disciplina a făcut diferența astăzi.

Rezultatele vor ajuta echipa să-și regăsească drumul. Au fost câțiva fani alături de noi azi, le mulțumesc. Dedic victoria tuturor suporterilor din România, dar și președintelui Valeriu Argăseală. Azi este ziua lui.

Jucătorii au arătat personalitate în momentele dificile, de asta joacă la FCSB. Și-au arătat caracterul în momentele grele, la fel au făcut și azi. A fost foarte important că am deschis scorul. V-am spus că venim aici să marcăm multe goluri, nu să apărăm rezultatul din tur. Sunt foarte fericit pentru acești băieți”, a declarat Elias Charalambous, după Drita – FCSB 1-3.

„Eu sunt mereu calm”

Pentru FCSB urmează derby-ul cu Rapid din etapa a 6-a a SuperLigii. Duelul are loc duminică, 17, august, de la ora 21:30. Roș-albaștrii speră să își revină și în campionat, acolo unde, după 5 etape, sunt pe locul 12, cu 4 puncte.

„Duminică avem un meci cu Rapid, ne vom concentra pe acest meci. Apoi vom analiza Aberdeen și ne vom concentra pe ei.

Eu sunt mereu calm, există perioade și perioade în fotbal. Încerc să păstrez un echilibru în viața mea. Cea mai bună metodă de a rezolva problemele este să ai rezultate. Ținta noastră este să ajungem în Europa League”, a declarat Elias Charalambous, la Priștina”, a adăugat antrenorul campioanei României.

În play-off-ul Europa League, FCSB va da piept cu Aberdeen. Prima manșă va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.

2,95 este cota Betano pentru „2 solist” la Rapid - FCSB
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
