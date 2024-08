Elias Charalambous anunță două reveniri importante la FCSB: „S-au antrenat”. Ce a spus despre înlocuitorul lui Dawa cu LASK

Cu doar o singură victorie în actuala ediție de campionat, FCSB este penultima în SuperLiga României, însă este aproape de a realiza o mare performanță în cupele europene. Campioana României este aproape de a obține calificarea în faza principală a Europa League și va înfrunta joi LASK Linz, după .

Elias Charalambous: „Când am văzut meciul Spartei, am fost supărat. Am avut o șansă”

Sparta Praga a obținut calificarea în faza principală a UEFA Champions League, iar Albion Rrahmani a punctat la debut pentru noua sa echipă, în meciul cu Malmo, încheiat cu scorul de 2-0.

Cehii au avut o dublă mai facilă la prima vedere decât cea în care a trecut de FCSB, iar Elias Charalambous a transmis la conferința de presă dinaintea meciului cu LASK Linz că gruparea roș-albastră a avut o șansă mare de a juca la masa bogaților.

„Când am văzut meciul Spartei ieri, să fiu onest, am fost supărat. Am avut o șansă. Asta a fost! Sunt încă oameni care spun că să ajungi în Conference e ușor. Dar să elimini Maccabi nu e ușor. Am jucat 3 meciuri în deplasare, n-am pierdut. Cu Maccabi, Sparta și LASK, echipe mari. Avem calitate, sunt mândru de băieți. Avem tot ce ne trebuie să ne calificăm.

În fotbal treci prin tot felul de momente. Nu mereu e ușor. Nu suntem fericiți că trecem printr-un asemenea moment. Trebuie să căutăm să ne îmbunătățim jocul. Asta e, dar nu putem schimba din ce s-a întâmplat. Tot ce putem face e să fim mai buni, să ne facem autocritica și să vedem ce putem schimba. Dar repet, avem calitate și talent, vremurile bune vor veni.” , a spus tehnicianul celor de la FCSB.

Elias Charalambous: „Știm că nu am făcut lucruri prea bune în campionat”

FCSB are parte de , acolo unde până în prezent a obținut un singur succes, cel împotriva Farului. Antrenorul campioanei României este conștient de startul dezamăgitor din campionat, dar a transmis că acum principala țintă a echipei trebuie să fie meciul din Europa League.

„Suntem aici să vorbim despre ceea ce avem în cap, adică meciul de Europa League. Știm că nu am făcut lucruri prea bune în campionat. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Dar acum trebuie să ne uităm doar la meciul cu LASK. E o zi mare! Vrem să mergem în grupele Europa League. Bunicul îmi spunea mereu: dacă ai căzut de 6 ori, te ridici de 7 ori, de 8 ori. Avem timp să ne revenim și în campionat, fiți siguri de asta.

Dawa e out, dar avem soluția pregătită. E gata! Veți vedea mâine, nu vă pot spune acum primul 11. Avem echipa în cap, cred că nu vor mai fi schimbări. Dar mai este un antrenament, vedem ce se va întâmpla. Musi și Phelipe sunt bine. S-au antrenat. Nu s-au antrenat însă cu echipa, știți bine că noi nu am fost la București o săptămână. I-am văzut doar două antrenamente, azi va mai fi unul. Ultimul! Sper să fie 100%, voi discuta cu ei și vedem dacă ne bazăm.

Ștefănescu e un caracter puternic. Știe că e la o echipă mare, știe că trebuie să fie puternic la o asemenea echipă. Să arate tărie de caracter. Muncește ca un nebun în fiecare zi, are calitate, sunt sigur că asta se va vedea în viitorul apropiat.” , a declarat acesta.

Cine transmite returul dintre FCSB și LASK Linz

După ce meciul tur a fost transmis în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo, Gigi Becali a reluat negocierile cu cei de la PRO TV și cu privire la meciul retur contra celor de la LASK Linz. Finațatorul FCSB-ului nu a ajuns la o înțelegere cu postul de televiziune și a primit o ofertă convenabilă din partea România TV, care a achiziționat drepturile TV pentru această partidă de referință pentru fotbalul românesc. „Se vede la România TV. Am vorbit cu Sebi Ghiță, am oprit alte negocieri”, a declarat Gigi Becali.