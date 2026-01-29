Sport

Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Ce s-a întâmplat cu antrenorul campioanei

Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza duelului FCSB - Fenerbahce. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre incidentul în care a fost implicat antrenorul campioanei.
Iulian Stoica
30.01.2026 | 00:23
Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB - Fenerbahce. Sursă foto: Colaj Fanatik / Captură Digi Sport
FCSB a remizat în ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League, scor 1-1 cu Fenerbahce. În ciuda rezultatului egal, tensiunea a atins cote înalte în ambele tabere, iar acest lucru a ieșit în evidență la pauza partidei, când Elias Charalambous a fost implicat într-un incident.

Fenerbahce a deschis scorul în duelul de pe Arena Națională prin Yuksek, în minutul 19. Fotbalistul turcilor s-a desprins ideal la o lovitură de colț și a trimis imparabil în plasa lui Târnovanu.

Scorul pauzei a fost 0-1, iar tensiunile au atins cote înalte. Reprezentanții ambelor echipe s-au contrat pe tunelul ce ducea la vestiare, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Interesant este că Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a fost surprins în mijlocul incidentului. Este a doua ieșirea a tehnicianului cipriot, acesta surprinzând la conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce.

Potrivit DigiSport, portarul Ederson s-a aflat și el în prim-plan în meleu dintre cele două formații. Totodată, din tabăra FCSB au fost surprinși Dawa, Zima și Udrea, jucători ce au stat pe bancă în meciul cu Fenerbahce.

În cele din urmă forțele de ordine au despărțit membrii celor două echipe. Supărarea nu a durat mult, iar Elias Charalambous a dat palma cu staff-ul celor de la Fenerbahce după revenirea de la vestiare.

Elias Charalambous, implicat într-un scandal la pauza meciului FCSB – Fenerbahce. Sursă foto: Captură DigiSport

FCSB a părăsit cu fruntea sus Europa League

FCSB a fost eliminată din Europa League după remiza cu Fenerbahce. Roș-albaștrii au acumulat 7 puncte în meciurile disputate și s-au clasat pe treapta a 27-a din clasament.

În ciuda eliminării, campioana României a părăsit cu fruntea sus competiția. FCSB a fost echipa ce a avut ocaziile mai mari în partida cu Fenerbahce, iar doar ghinionul a făcut ca rezultatul să se termine la egalitate.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
