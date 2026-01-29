Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce! Ce s-a întâmplat cu antrenorul campioanei

ADVERTISEMENT

FCSB a remizat în ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League, scor 1-1 cu Fenerbahce. În ciuda rezultatului egal, tensiunea a atins cote înalte în ambele tabere, iar acest lucru a ieșit în evidență la pauza partidei, când Elias Charalambous a fost implicat într-un incident.

Elias Charalambous, aproape de bătaie la pauza meciului FCSB – Fenerbahce

Fenerbahce a deschis scorul în duelul de pe Arena Națională prin Yuksek, în minutul 19. Fotbalistul turcilor s-a desprins ideal la o lovitură de colț și a trimis imparabil în plasa lui Târnovanu.

ADVERTISEMENT

, iar tensiunile au atins cote înalte. Reprezentanții ambelor echipe s-au contrat pe tunelul ce ducea la vestiare, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină.

Interesant este că Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB, a fost surprins în mijlocul incidentului. , acesta surprinzând la conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce.

ADVERTISEMENT

Potrivit , portarul Ederson s-a aflat și el în prim-plan în meleu dintre cele două formații. Totodată, din tabăra FCSB au fost surprinși Dawa, Zima și Udrea, jucători ce au stat pe bancă în meciul cu Fenerbahce.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă forțele de ordine au despărțit membrii celor două echipe. Supărarea nu a durat mult, iar Elias Charalambous a dat palma cu staff-ul celor de la Fenerbahce după revenirea de la vestiare.

FCSB a părăsit cu fruntea sus Europa League

FCSB a fost eliminată din Europa League după remiza cu Fenerbahce. Roș-albaștrii au acumulat 7 puncte în meciurile disputate și s-au clasat pe treapta a 27-a din clasament.

ADVERTISEMENT

În ciuda eliminării, campioana României a părăsit cu fruntea sus competiția. FCSB a fost echipa ce a avut ocaziile mai mari în partida cu Fenerbahce, iar doar ghinionul a făcut ca rezultatul să se termine la egalitate.