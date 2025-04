Elias Charalambous, avertisment înainte de FCSB – U Cluj: „Toate jocurile sunt 50-50!”. Ce spune de accidentările din acest sezon

FCSB este la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova în fruntea play-off-ului. Roş-albaştrii vor evolua sâmbătă, de la ora 21:15, . “Şepcile roşii” sunt pe val, după victoria cu CFR Cluj, în timp ce echipa patronată de Gigi Becali vine după succesul cu Dinamo.

Elias Charalambous, avertisment înainte de FCSB – U Cluj: „Toate jocurile sunt 50-50!”

Elias Charalambous a analizat, într-un interviu pentru FANATIK, play-off-ul din SuperLiga. Antrenorul FCSB-ului a declarat că numărul mare de meciuri din Europa e posibil să fi adus un plus de oboseală, dar e sigur că echipa a crescut graţie acestor dueluri. El atrage atenţia asupra duelului cu U Cluj, unde vede şanse 50-50:

“Dintr-un punct de vedere, poate s-a acumulat mai multă oboseală. Pe de altă parte, meciurile te-au ajutat să îmbunătăţeşti. În special cele din Europa ne-au ajutat, pentru că trebuie să gestionezi situaţii dificile. Noi, ca antrenori, am avut de analizat diverse echipe, cred că am avut şi noi de învăţat.

Iar jucătorii, să joace la acel nivel, au progresat mult. Din punctul meu de vedere, meciurile sunt cele mai bune. Din păcate, am avut nişte accidentări în acest sezon.

Nu doar musculare, pentru că acelea sunt normale. Dar am avut accidentarea ghinionistă a lui Olaru, , acum Dawa. Trebuie să găsim soluţii pentru acestea.

“Este prea devreme să vorbim despre care vor fi echipele care se bat la titlu”

Voi fi mulţumit dacă vom fi pe această poziţie la final de sezon. Sunt mulţumit că suntem aici după toate aceste meciuri pe care le-am jucat. Dacă vă aduceţi aminte cum am început, nu am făcut-o deloc bine din foarte multe motive pe care nu e momentul să le analizez acum. Dar, la cum am reuşit să recuperăm situaţia, suntem într-o poziţie bună pentru moment. Dar nu perfectă. Trebuie să fim pe acest loc la finalul campionatului.

Unii dintre colegii voştri m-au întrebat dacă cele trei echipe din faţă sunt echipele care se bat la titlu. Eram noi, Craiova şi CFR. Le-am spus că e prea devreme. Cu victoria lui U Cluj, toate sunt acolo.

Chiar şi Dinamo sau Rapid. Este prea devreme să vorbim despre care vor fi echipele care se bat la titlu. Mereu spun că meciurile de play-off sunt 50%-50%. Aţi văzut la U Cluj – CFR Cluj, la toate meciurile. Vor fi meciuri agresive şi la asta ne aşteptăm“, a spus Elias Charalambous într-un interviu pentru FANATIK.