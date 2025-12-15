Sport

Elias Charalambous avertizează Rapidul după Unirea Slobozia – FCSB 0-2: „Nu ne gândim la sărbători”

Elias Charalambous vrea să încheie în forță anul 2025. După 2-0 cu Unirea Slobozia, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Rapid, iar antrenorul cipriot îi amenință pe giuleșteni
Cristian Măciucă
15.12.2025 | 23:39
Elias Charalambous avertizeaza Rapidul dupa Unirea Slobozia FCSB 02 Nu ne gandim la sarbatori
Elias Charalambous avertizează Rapidul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: „Nu ne gândim la sărbători”. FOTO: sportpictures.eu
Elias Charalambous vrea să termine sărbătorile în play-off. Pentru acest lucru, FCSB trebuie în primul rând să o bată pe Rapid. Antrenorul cipriot are încredere maximă după victoria de la Clinceni, scor 2-0, cu Unirea Slobozia.

Elias Charalambous, după Slobozia – FCSB 0-2: „Putea fi un scor mai mare”

FCSB a urcat pe locul 9 după succesul cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Campioana României este acum la doar două puncte de locul 6, ultimul care duce în play-off. Roș-albaștrii au câștigat la Clinceni grație golurilor marcate de Mihai Lixandru și de Alexandru Stoian. Ultimul a punctat în ziua în care a împlinit 18 ani.

„Sunt 3 puncte foarte importante, în special după ce am făcut joi. Am spus înainte de partidă că trebuie să câștigăm acest meci. Poate puteam juca un pic mai rapid. Cred că am fost echipa care a avut mai multe ocazii.

Am reușit să marcăm. Ne-am creat ocazii să înscriem și golul doi și să închidem meciul. În repriza a doua, am jucat rapid și simplu. Cred că victoria e total meritată și putea fi un scor mai mare. Fazele fixe sunt o parte importantă din meci”, a declarat Elias Charalambous, după Unirea Slobozia – FCSB 0-2.

Elias Charalambous o amenință pe Rapid

În ultimul meci din 2025, FCSB va primit vizita Rapidului. Meciul de pe Arena Națională va avea loc duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. În tur, cele două rivale au terminat la egalitate, scor 2-2.

„Trebuie să ne recuperăm și ne concentrăm pe ultimul meci. Vom pregăti meciul să îl câștigăm, știu cât de important e acest meci pentru noi. Nu ne gândim la sărbători, avem nevoie de puncte în clasament. Nu ne uităm la diferența față de play-off.

Stoian a avut 5-6 ocazii de a marca, câteodată poate nu ai noroc sau nu ești concentrat, dar eu mă bucur că a făcut parte din toate acțiunile. Are golul în sânge. Mă bucur că a marcat de ziua lui, are doar 18 ani. Trebuie să muncească în continuare și să ne ajute”, a adăugat tehnicianul campioanei României.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
