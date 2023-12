Elias Charalambous, bucuros după Poli Iași – FCSB 1-3: “Nu e totul gata!”. Antrenorul confirmă Fanatik: “Am avut jucători răciţi”

Antrenorul vicecampioanei României a confirmat FANATIK, care a dezvăluit în exclusivitate că mai mulți jucători ai „roș-albaștrilor” au fost indisponibili din cauza unei răceli.

Elias Charalambous, bucuros după Poli Iași – FCSB

Elias Charalambous a fost bucuros după victoria obținută de , scor 3-1, lăudându-și jucătorii: „Sunt foarte bucuros pentru ei, au făcut un meci bun.

ADVERTISEMENT

Sunt mândru de ei, au evoluat bine împotriva unui adversar puternic, acum au nevoie jucătorii de pauză, să stea alături de familie și de cei tragi, să se refacă.

Este o victorie importantă pentru noi, reușim să terminăm anul pe primul loc, distanța este mare față de următoarele echipe, dar trebuie să fim precauți.

ADVERTISEMENT

Formatul competiției e de așa natură încât atunci când intri în play-off punctele se înjumătățesc. Așa că nu e niciodată simplu și trebuie să continuăm să muncim, cum am făcut-o și până acum”.

„E foarte bine, dar nu e de ajuns!”

„Am avut jucători răciți. Se întâmplă asta în fotbal, dar ne-am descurcat și așa. Este bine, dar în play-off punctele se înjumătățesc. Vom lua fiecare meci în parte, nimic mai mult, nimic mai puțin.

ADVERTISEMENT

Este foarte bine, dar nu e de ajuns. Sunt bucuros pentru jucători, dar vrem să continuăm la fel și în următorul meci. Trebuie să luăm totul pas cu pas”, a .

„Nu este totul gata, trebuie să fim atenți, iar acum foarte important este să ne odihnim cum trebuie pentru când vom reveni din vacanță”, a mai spus antrenorul vicecampioanei României.

ADVERTISEMENT

„Un final de an perfect, cu o echipă arțăgoasă, care a făcut puncte. Am venit montați, am dat două goluri din penalty. Avem 11 puncte în avans, vom vedea ce va fi în meciul următor.

A fost un an frumos, bun, cu de toate. Vom lua o pauză, titlul e obiectivul nostru, mergem pe drumul pe care ni l-am făcut și mergem cu încredere să câștigăm tot”, a spus și Florinel Coman.