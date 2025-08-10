Elias Charalambous, bulversat total după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: ”E greu de explicat, nu avem energie”

Deși supărat și cu moralul parcă la pământ după eșecul din partida FCSB – Unirea Slobozia 0-1, Elias Charalambous le-a cerut jucătorilor săi să depășească momentul și să se revanșeze în Europa League.

Prima reacție a lui Elias Charalambous după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

La , tehnicianul cipriot al campioanei României a mărturisit că deși și-au creat o multitudine de oportunități de a marca, jucătorilor săi le-a lipsit mintea limpede la finalizare.

”Nu am nicio explicație. Când adversarul ajunge în preajma careului, . E greu de explicat, nu avem energie. În repriza secundă am avut posesia, am ajuns în ultima treime, dar nu aveam mintea limpede ca să marcăm. Nu ne așteptam la un asemenea rezultat.

Avem timp să ne revenim în campionat, dar trebuie să dăm dovedim că putem facem asta. Acum avem șansa de a obține o nouă calificare în Europa League, pe asta trebuie să ne concentrăm, dar apoi trebuie să ne revenim în campionat. Nu am vrut să se întâmple asta azi”, a declarat Charalambous, la .

Ce bătăi de cap are tehnicianul cipriot

Antrenorul ”roș-albaștrilor” a exclus din start faptul că echipa sa este lipsită de noroc, a precizat că cel mai îngrijorător lucru îl reprezintă lipsa victoriilor și nu înțelege seceta ofensivă a campioanei.

”Poate că jucătorii sunt mai mult cu gândul la meciurile europene, dar asta ar fi o greșeală. Când adversarul înscrie la singura ocazie, iar noi nu marcăm la nicio ocazie, poate e vorba de noroc. Dar când se întâmplă de mai multe ori nu cred că mai e vorba de noroc.

Nu sunt îngrijorat din cauza celor de la Drita, sunt îngrijorat pentru că trebuie să găsim metode prin care să câștigăm meciurile. Vreau să înțeleg de ce nu putem să marcăm”, a spus Elias Charalambous.