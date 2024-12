Elias Charalambous, cel mai dur discurs la adresa jucătorilor după Farul – FCSB 1-1: „Nu există scuze!”

Elias Charalambous și-a exprimat dezamăgirea pentru remiza cu Farul, scor 1-1. Campioana en-titre putea obține toate cele 3 puncte, dar

Elias Charalambous, după Farul – FCSB 1-1: „Dacă nu marchezi, adversarul are timp să egaleze”

Prin remiza de la Ovidiu, FCSB a ratat șansa de a o egala la puncte pe Universitatea Cluj. „Șepcile roșii” conduc clasamentul cu 36 de puncte, cu două mai multe decât campioana en-titre. Între ele se află Dinamo, cu 35 de puncte.

Până la finalul lui 2024, FCSB mai are de jucat două meciuri, unul în Cupa României, cu Universitatea Craiova (miercuri, 18 decembrie, ora 20:00), și unul în SuperLiga, cu Poli Iași (luni, 23 decembrie, ora 20:00).

„Am început foarte bine meciul, am marcat, am avut și alte ocazii clare de a înscrie. Dar, dacă nu mai marchezi, adversarul are timp până la sfârșitul partidei să egaleze, lucru care s-a și întâmplat.

Am mai avut și penalty la scorul de 1-1 și puteam reveni în avantaj. Șansele sunt 50%-50% să transformi un penalty.

Olaru a înscris un gol frumos, dar nu a fost suficient pentru a obține victoria. Acum avem un meci în Cupa României (n.r. miercuri, cu Universitatea Craiova) pentru care trebuie să ne recuperăm.

(n.r. Olaru a cerut să fie schimbat) Acesta este fotbalul, trebuie să ne adaptăm. Nu există scuze. Băieții au arătat că pot juca la trei zile.

Nu cred că acum contează atât de mult locul pe care te afli în clasament, lucrurile se pot schimba, mai sunt multe meciuri de jucat”, a declarat Elias Charalambous, după Farul Constanța – FCSB 1-1.

Darius Olaru, după 1-1 cu Farul: „Puteam închide meciul din prima repriză”

Darius Olaru, , a comentat și el remiza de la Ovidiu.

„A fost un meci echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Am pierdut două puncte. Am avut situațiile mai mari de gol, puteam închide meciul din prima repriză. Cum am spus, trebuia să marcăm mai mult și să obținem cele 3 puncte.

M-am simțit obosit și am cerut schimbare. S-au adunat mai multe meciuri în ultima vreme și am simțit asta. Simțeam de pe margine că altcineva poate face mai mult decât mine.

(n.r. Ai avut vreun conflict cu vreun suporter, de asta ai primit galbenul?) Nu am primit cartonașul galben, dacă îl primeam nu mai mergeam la Iași pentru ultima partidă a anului.

Vrem să ne continuăm parcursul și în Cupă și vrem să obținem maximum de puncte din ultimele două partide ale anului”, a spus Darius Olaru.