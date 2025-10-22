Elias Charalambous, conferință fără precedent înainte de FCSB – Bologna: „Nu suntem proști. Înțelegem foarte bine situația”. Ce a spus despre Denis Alibec

ADVERTISEMENT

FCSB va da piept joi seară, de la ora 19:45, cu Bologna, în runda cu numărul 3 din Europa League. Campioana României vine după o înfrângere dezamăgitoare în fața nou-promovatei Metaloglobus, însă Elias Charalambous, antrenorul formației bucureștene, crede că jucătorii săi pot face un meci mult mai bun.

FCSB – Bologna, test de foc pentru campioana României

Bologna vine la București cu gândul la 3 puncte. Italienii au un lot de cinci ori mai scump decât FCSB.

Elias Charalambous, încrezător înainte de duelul cu Bologna din Europa League

Elias Charalambous a vorbit la conferința de presă despre starea de spirit de la echipă. Antrenorul cipriot crede că elevii săi au trecut deja peste șocul din ultima etapă și vor da totul pentru a-i face fericiți pe suporteri în acest meci european.

„Suntem pregătiți și este normal să auzim criticile de la toată lumea, mai ales de la fanii noștri, pentru că ei sunt cei mai importanți. Asta ne îngrijorează cel mai mult — nu criticile venite din altă parte, ci cele ale fanilor noștri. Și este normal să fie supărați. Vom încerca să schimbăm situația. Asta e tot. Singura cale, așa cum spun mereu, și nimic nu se schimbă, este să jucăm meciuri, să jucăm mai bine și să câștigăm. Orice altceva aș spune ar fi doar să pierdem timpul.

Cel mai important este meciul de mâine. Suntem concentrați pe meciul de mâine. Eu sunt o persoană care vede mereu partea pozitivă a zilei următoare, pentru că am spus-o de multe ori — acesta este fotbalul. Din păcate, trebuie să înțelegeți că acești băieți au făcut foarte multe pentru acest club în ultimii ani. Cu siguranță nu trecem printr-un moment bun, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru club.

Pot spune, din ce simt, că această echipă își va reveni. Și trebuie să fiți siguri de asta. Ascultați, înainte de fiecare meci, indiferent cu cine jucăm — doar prin istoria acestui club și prin tricoul pe care îl purtăm — putem juca și lupta cu oricine. Iar mâine vom merge acolo ca să câștigăm. Da, nu mergem doar să participăm.

Știu că poate unii oameni nu mai cred în noi acum. Poate unii ne subestimează. Dar vremurile bune ale acestui club vor reveni. Suntem aici, vom încerca să dăm tot ce putem. Vom munci, vom munci din greu și vom încerca să ne îmbunătățim. Dar ăsta este fotbalul, prieteni. Așa este fotbalul, și puteți vedea că toate echipele trec prin astfel de momente. Poate noi trecem printr-unul puțin mai lung, dar trebuie să știți că nu vom renunța niciodată. Suntem un club care va lupta pentru tot, în fiecare meci”, a declarat antrenorul celor de la FCSB.

Ce se întâmplă cu Denis Alibec. Elias Charalambous a vorbit despre viitorul atacantului de la FCSB după criticile primite

În plus, Charalambous a vorbit și despre situația complicată prin care trece Denis Alibec. Vârful este anunțat titular în meciul cu Bologna, iar antrenorul cipriot speră că va reuși să își demonstreze calitățile. Tehnicianul chiar a ridicat puțin tonul când a amintit de criticile primite de jucătorii săi.

„Și înțelegem. Nu suntem proști. Înțelegem foarte bine situația. Dar în fiecare meci vom lupta la fel și credem că putem câștiga orice meci. Da. Nu există ‘ultima șansă’ aici. Nu există o ultimă șansă. Și nu-mi place când aud ‘e ultima șansă a lui Alibec’ sau ‘ultima șansă a acestui jucător’. Așa ceva nu există la noi. Nu suntem aici ca să judecăm un jucător pentru un meci sau pentru trei meciuri. Nu așa văd eu lucrurile. De multe ori vorbim prea mult degeaba. Nu are rost.

Trebuie să respectăm jucătorii — și nu vorbesc doar despre Alibec, ci în general. Pentru că aici, toată lumea deschide gura și vorbește liber, judecă oamenii, critică oameni. Dacă mâine mă trezesc și vreau să critic un jucător, pot spune multe, dar asta nu e corect. Dacă vrem să vorbim, trebuie să o facem constructiv, ca să ne îmbunătățim. Dar felul în care se vorbește aici este nebunie, îmi pare rău. Modul în care vorbiți — nu voi, în general — despre jucători, despre noi, este prea mult.

Știu că nu merg lucrurile bine, dar oamenii trebuie să respecte. Nu vorbesc de fanii noștri, vorbesc în general. Trebuie să înțelegem cum tratăm oamenii. Pentru că am auzit și alte lucruri după ultimul meci — lucruri care, sincer, te pot duce în instanță dacă le spui, dar nimeni nu face nimic.

Trebuie să respectăm jucătorii, pentru că au familii. Sunt oameni cu copii, cu părinți, care aud aceste lucruri. E prea mult, cred că e prea mult. Înțelegeți ce vreau să spun. Și vreau doar să clarific că nu mă refer la nimeni anume. Sunteți destul de inteligenți și, când vreți, știți foarte bine despre cine este vorba. Dar eu nu mă refer la nimeni în mod special”, a mai spus tehnicianul cipriot.