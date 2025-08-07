Sport

Elias Charalambous, conferință incendiară după FCSB – Drita 3-2: „Eu sunt și psiholog la echipa asta. Eu trebuie să le arăt calea”

FCSB a câștigat dramatic manșa tur a dublei cu Drita, din turul 3 UEFA Europa League. Ce concluzii a tras Elias Charalambous.
Daniel Işvanca, Marian Popovici
08.08.2025 | 01:05
Elias Charalambous conferinta incendiara dupa FCSB Drita 32 Eu sunt si psiholog la echipa asta Eu trebuie sa le arat calea
Ce a declarat Elias Charalambous la conferința de presă, după FCSB - Drita 3-2 FOTO: Fanatik

Campioana României a făcut un pas important către calificarea în play-off-ul UEFA Europa League. Gruparea roș-albastră s-a impus cu scorul de 3-2 în fața kosovarilor de la Drita, asta deși oaspeții au condus cu scorul de 2-0.

Elias Charalambous rămâne modest după FCSB – Drita 3-2: „Nu știu dacă norocul s-a întors împotriva noastră”

FCSB este cu un pas mai aproape de prezența în faza principală a unei competiții europene, după succesul dramatic obținut în fața celor de la Drita, formația din prima ligă a Kosovo.

Echipa lui Elias Charalambous a trăit un coșmar în primele 50 de minute ale partidei, când a încasat două goluri de la modesta echipă a oaspeților.

Daniel Bîrligea a sunat revenirea pentru campioana României, iar Graovac a debutat cu dreptul, reușind să marcheze și el pentru bucureșteni. La finalul partidei, Elias Charalambous a vorbit despre importanța victoriei, dar a tras și un semnal de alarmă, înaintea deplasării din Kosovo.

„A fost un meci straniu, pentru că în prima repriză, au dat gol la prima ocazie. Nu știu dacă norocul s-a întors împotriva noastră. Am jucat mai slab în prima repriză. Am avut presiune, nu ne-am putut arăta calitatea, dar în a doua repriză am primit acest gol.

Am arătat o reacție bună, să revenim de la 0-2, să întoarcem rezultatul, jucătorii au depus un mare efort. Trebuie să dedicăm victoria fanilor, care i-au împins pe băieți de la spate. Au ajutat mult astăzi la această victorie. Dar asta nu înseamnă nimic”.

Elias Charalambous: „Bîrligea are golul în sânge”

„Calificarea se va decide acolo, începem de la 0. Va fi foarte dificil. În afară de goluri, nu au produs mai nimic. În fotbal toate ocaziile pe care adversarul le-a avut se pot întoarce. Sper că acest meci va fi linia care ne va călăuzi în viitor.

ADVERTISEMENT

Ai nevoie de o victorie pentru a reacționa. Acest rezultat dă un boost echipei. (n. r. Bîrligea) Știm calitățile lui, are golul în sânge, a arătat din nou asta. Meciul s-a terminat, trebuie să ne pregătim pentru campionat, avem nevoie de puncte și acolo.

E important pentru cei care nu au minute să arate că sunt pregătiți. Vom continua să jucăm. Pentru mine, șansele sunt 50-50. La retur ne vom aștepta la un meci dificil. Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea mâine care este situația lui. Trebuie să construim pe baza victoriei de astăzi. Eu sunt și psiholog la echipa asta. Eu trebuie sa le arăt calea de ieșire din asta și să le reamintesc zilnic cine sunt. Niciodată nu mă uit la penalty-uri. Cine are o problemă cu asta, să se controleze la medic”, a declarat Elias Charalambous.

Conferința lui Charalambous după victoria cu Drita

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
