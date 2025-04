Elias Charalambous confirmă Fanatik înainte de FCSB – U Cluj: „El nu va fi în lot!”. Ce spune despre interesul lui Espanyol Barcelona pentru Florin Tănase

FCSB, campioana României, întâlnește în acest weekend, pe teren propriu, Universitatea Cluj, echipa care, în etapa precedentă, a produs surpriza și a învins CFR-ul. Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit la conferința de presă premergătoare jocului de pe Arena Națională despre starea jucătorilor accidentați. Cipriotul a spus și câteva cuvinte despre un posibil transfer al lui Florin Tănase la Espanyol.

Adrian Șut ratează un nou meci pentru FCSB

Roș-albaștrii se confruntă cu mari probleme de lot înaintea disputei cu Universitatea Cluj. Elias Charalambous a confirmat această informație.

„Niciun meci nu seamănă cu altul. Meciul cu Dinamo a fost strâns, cum e normal. Toate cele 6 echipe din play-off sunt bune. Vom încerca să fim pregătiți pentru acest meci. Trebuie să ne concentrăm la noi, să fim pregătiți, să fim în cea mai bună formă.

Situația cu accidentările este normală, jucăm foarte multe meciuri. Din păcate pentru noi, Dawa, Lixandru și Olaru mai au nevoie de timp de recuperare. Așa este la fotbal, se întâmplă. Lixandru nu va fi în lot, dar avem și vești bune: Tavi (n.r. Popescu) și Tănase vor fi în lot.

(n.r. Adrian) Șut nu va fi în lot la acest meci, nu vrem să riscăm. Acesta este fotbalul, nu știi până în ultima secundă. Adi se simțea destul de bine, dar la antrenamente nu a mai fost la fel. Sper ca acum să nu mai avem surprize și toți jucătorii să fie în regulă”, a declarat Elias Charalambous.

Florin Tănase, transfer în La Liga? Cum a răspuns Elias Charalambous

În plus, antrenorul cipriot a vorbit despre plecarea lui Florin Tănase de la FCSB la finalul acestui sezon. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Mai mult decât atât, pentru jucătorul de 30 de ani.

„(n.r. despre interesul din La Liga pentru Florin Tănase) Cum sezonul se apropie de final, vor apărea vești despre mai mulți jucători. Trebuie să ne concentrăm pe meciuri, iar jucătorii vor vedea la finalul campionatului”.

Contractul lui Elias Charalambous expiră la vară

Înțelegerea sa cu FCSB expiră în două luni. Antrenorul cipriot a dat de înțeles că nu a primit încă o ofertă de prelungire. El și-ar dori să rămână principal al roș-albaștrilor, însă viitorul este în continuare incert.

„(n.r. despre înțelegerea sa cu FCSB, care va expira la finalul acestui sezon) Vreau să o iau pas cu pas în carieră. Vreau să terminăm campionatul, îmi place foarte mult aici, n-am negociat nimic cu clubul despre contractul meu până acum. Prima opțiune e să rămân aici, dar nu știm nimic încă. Vrem să terminăm sezonul.

Chiar dacă am contract de 3 sau 4 ani, acesta poate fi întrerupt. Mă simt bine aici, am spus-o de multe ori, vom vedea la finalul sezonului. Îl am pe agentul meu, va negocia, dar principala mea alegere va fi FCSB, dacă voi fi dorit în continuare. Sunt foarte fericit aici!”, a declarat Elias Charalambous.