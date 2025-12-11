Sport
Elias Charalambous, cursă de zeci de metri după golul care a decis FCSB – Feyenoord 4-3! Cipriotul a sărit cu Pintilii în Peluza Nord. Video

Golul lui Florin Tănase, care a decis FCSB - Feyenoord 4-3, a declanșat nebunia pe Arena Națională. Elias Charalambous a făcut o cursă nebună și a sărit cu Mihai Pintilii în Peluza Nord
Cristian Măciucă
12.12.2025 | 00:22
Elias Charalambous cursa de zeci de metri dupa golul care a decis FCSB Feyenoord 43 Cipriotul a sarit cu Pintilii in Peluza Nord Video
Elias Charalambous, cursă de zeci de metri după golul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3! Cipriotul a sărit cu Pintilii în Peluza Nord. FOTO: Fanatik
FCSB s-a trezit în etapa a 6-a din Europa League. Campioana României a făcut un meci mare și a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord. Golul izbăvitor a declanșat nebunia. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au urcat pe gardurile stadionului.

Elias Charalambous, reacție nebună după golul lui Tănase din FCSB – Feyenoord 4-3

A fost o bucurie de nedescris în minutul 90+5, când Florin Tănase a făcut 4-3 în FCSB – Feyenoord. Roș-albaștrii au câștigat pentru a doua oară în Europa League și au urcat pe locul 27, cu 6 puncte, la o lungime de top 24.

Imediat după golul lui Tănase, Elias Charalambous a sprintat spre Peluza Nord, acolo unde s-a urcat alături de „secundul” Mihai Pintilii. Antrenorul cipriot a traversat jumătate de teren pentru a celebra victoria alături de echipă. Cei doi antrenori au fost îmbrățișați de fani, în timp ce fotbaliștii au venit și ei să se bucure.

elias în peluză
Elias Charalambous și jucătorii de la FCSB în Peluza Nord. FOTO: Captură Prima Sport 1

FCSB are procentaj de 100% cu echipele olandeze în „faza ligii” UEFA Europa League. Precedenta victorie a roș-albaștrilor a venit în runda inaugurală, când echipa lui Elias Charalambous a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.

EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”,...
Digi24.ro
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București

FCSB – Feyenoord 4-3, „thirller” pe Arena Națională

FCSB – Feyenoord, din etapa a 6-a a UEFA Europa League a fost un adevărat „thriller”. Campioana României a deschis scorul în minutul 11 prin lovitura de cap a lui Siyabonga Ngezana. Olandezii au revenit însă spectaculos și, în minutul 51, tabela arăta 3-1 pentru Feyenoord.

Imaginea serii! Cum a fost filmat Robin van Persie, după ce FCSB a...
Digisport.ro
Imaginea serii! Cum a fost filmat Robin van Persie, după ce FCSB a făcut 4-3 cu Feyenoord în minutul 90+5

Finalul a fost unul cu adevărat dramatic și le-a aparținut bucureștenilor. Trupa lui Charalambous a întors rezultatul cu golurile lui Mihai Toma (54), Mamadou Thiam (87) și Florin Tănase (90+5).

FCSB – Feyenoord 4-3! 🔥Final nebun la București

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik.
