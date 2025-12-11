Elias Charalambous, cursă de zeci de metri după golul care a decis FCSB – Feyenoord 4-3! Cipriotul a sărit cu Pintilii în Peluza Nord. Video

ADVERTISEMENT

FCSB s-a trezit în etapa a 6-a din Europa League. Campioana României a făcut un meci mare și a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord. Golul izbăvitor a declanșat nebunia. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au urcat pe gardurile stadionului.

Elias Charalambous, reacție nebună după golul lui Tănase din FCSB – Feyenoord 4-3

A fost o bucurie de nedescris în minutul 90+5, când Florin Tănase . Roș-albaștrii au câștigat pentru a doua oară în Europa League și au urcat pe locul 27, cu 6 puncte, la o lungime de top 24.

Imediat după Elias Charalambous a sprintat spre Peluza Nord, acolo unde s-a urcat alături de „secundul” Mihai Pintilii. Antrenorul cipriot a traversat jumătate de teren pentru a celebra victoria alături de echipă. Cei doi antrenori au fost îmbrățișați de fani, în timp ce fotbaliștii au venit și ei să se bucure.

FCSB are procentaj de 100% cu echipele olandeze în „faza ligii” UEFA Europa League. Precedenta victorie a roș-albaștrilor a venit în runda inaugurală, când echipa lui Elias Charalambous a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles.

FCSB – Feyenoord 4-3, „thirller” pe Arena Națională

FCSB – Feyenoord, din etapa a 6-a a UEFA Europa League a fost un adevărat „thriller”. Campioana României a deschis scorul în Olandezii au revenit însă spectaculos și, în minutul 51, tabela arăta 3-1 pentru Feyenoord.

Finalul a fost unul cu adevărat dramatic și le-a aparținut bucureștenilor. Trupa lui Charalambous a întors rezultatul cu golurile lui Mihai Toma (54), Mamadou Thiam (87) și Florin Tănase (90+5).