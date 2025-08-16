Elias Charalambous, cuvinte mari la adresa lui Costel Gâlcă, înainte de Rapid – FCSB: „O să fim prieteni din nou”

Calificată în , FCSB vine cu un moral bun pentru derby-ul cu Rapid, din runda a 6-a a SuperLigii României. Elias Charalambous a prefațat la conferința de presă duelul cu formația giuleșteană.

Elias Charalambous, încrezător că meciul cu Drita a deblocat FCSB-ul

cu numărul 6 din SuperLiga României. Giuleștenii sunt neînvinși în actualul sezon, în timp ce campioana en-titre vine după trei eșecuri la rând în campionat.

În același timp, formația antrenată de Elias Charalambous are un moral bun, după ce a obținut calificarea în play-off-ul UEFA Europa League și implicit în faza principală a UEFA Conference League.

La conferința de presă premergătoare disputei, antrenorul celor de la FCSB a vorbit la superlativ și a confirmat și pentru duelul cu Aberdeen, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

„Rapid este o echipă de calitate, nu vreau să-i compar cu Rapidul de anul trecut. Echipa este asemănătoare, dar au un alt antrenor. Am analizat cum joacă și asta e tot.

Este un gentleman, este o persoană pe care o respect foarte mult. Am avut multe conversații cu el și este frumos să ai un oponent ca și domnul Gâlcă. Repet, este un tip foarte de treabă. O să fim adversari 90 de minute, dar după o să fim prieteni din nou”.

Elias Charalambous: „Vom avea un avantaj doar dacă vom juca bine”

„Spun mereu că cel mai bun lucru prin care capeți încredere este să câștigi meciuri. Sper că meciul cu Drita ne-a dat acest boost, dar într-un derby cu Rapid nu prea cred că-ți trebuie așa ceva, ești motivat oricum.

Jucătorii se motivează singuri, știu ce înseamnă pentru toată lumea și cred că sunt destul de motivați. Vom avea un avantaj doar dacă vom juca bine. Avantajele sunt doar pe teren, dacă nu jucăm bine, atunci nu-l vom avea.

(n.r. Radunovic) Va fi out pentru mâine, dar începe să-și revină și cred că în curând se va întoarce la echipă. Bine că nu am avut accidentări de la meciul trecut. Toți jucătorii, în afară de Denis și Risto, sunt ok”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.