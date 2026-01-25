Sport

Elias Charalambous, dat afară de la FCSB!? Anunțul categoric al lui Gigi Becali: „Vedem la vară cum stăm!”

Gigi Becali a declarat că Elias Charalambous ar putea fi demis de la FCSB după finalul actualului sezon. Cipriotul se află pe banca echipei din 2023.
Bogdan Mariș, Gabriel-Alexandru Ioniță
25.01.2026 | 22:27
FCSB traversează un sezon extrem de dificil, echipa fiind în pericol să rateze inclusiv calificarea în play-off. După eșecul dur suferit pe teren propriu contra lui CFR Cluj, 1-4, Gigi Becali a vorbit și despre situația de pe banca tehnică. Omul de afaceri a afirmat că stagiunea actuală ar putea fi ultima a lui Elias Charalambous ca antrenor al echipei.

Gigi Becali a declarat că după finalul acestui sezon s-ar putea produce o modificare pe banca tehnică, patronul fiind nemulțumit de situația în care se află echipa. „O să vedem la vară ce facem. Probabil nu se face antrenament de posesie. (n.r. Despre schimbarea antrenorilor) La vară, e normal, să vedem cum stăm.

Dacă luăm Cupa, nu mai schimbăm antrenorii, că avem cupe europene, nu? Ce mă interesează pe mine conferință? Fac conferință? Dacă nu e campionatul, nu mă interesează nici Cupa. Dar în situația asta…”, a declarat acesta pentru Digi Sport la finalul meciului cu CFR Cluj. Omul de afaceri a avut o reacție dură după înfrângerea suferită de FCSB.

De când se află Elias Charalambous pe banca lui FCSB

Elias Charalambous a fost numit pe banca FCSB-ului pe 30 martie 2023, fiind pe locul 2 într-un clasament al celor mai longevivi antrenori din Superliga, depășit doar de Robert Ilyes, care a preluat-o pe Csikszereda pe 19 martie 2023. Sub comanda tehnicianului cipriot, echipa a cucerit patru trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe.

Charalambous a condus-o pe FCSB în 161 de partide, având un bilanț de 83 de victorii, 39 de remize și 39 de eșecuri. Înainte să o preia pe FCSB, tehnicianul a mai activat ca principal la două echipe din Cipru, Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. La începutul carierei de antrenor, acesta a lucrat ca secund la AEK Larnaca și Hatta Club.

