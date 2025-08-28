Sport

Elias Charalambous, debordant după FCSB – Aberdeen 3-0: „Echipele mari arată că sunt mari în momentele grele”

Elias Charalambous, convins că FCSB este o echipă cu adevărat mare după victoria în fața lui Aberdeen! Prima reacție după calificarea în Europa League
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.08.2025 | 00:35
Elias Charalambous debordant dupa FCSB Aberdeen 30 Echipele mari arata ca sunt mari in momentele grele
Jucătorii de la FCSB se bucură după un gol marcat contra lui Aberdeen. Foto: Sport Pictures

Antrenorul cipriot a dorit să sublinieze în mod special la finalul partidei de pe Arena Națională că o echipă mare trebuie să dovedească acest lucru în momentele delicate, așa cum s-a întâmplat acum cu formația roș-albastră, în contextul problemelor din Superliga.

Elias Charalambous, mândru de jucătorii săi după FCSB – Aberdeen 3-0: „Echipele mari arată că sunt mari în momentele grele”

De asemenea, el a mai dezvăluit și cum a încercat să își motiveze jucătorii înainte de acest retur cu gruparea din Scoția, deziderat care s-a împlinit în cele din urmă. În plus, tehnicianul a mai vorbit și despre importanța acestei calificări pentru întreg fotbalul din România, dar, în egală măsură, a punctat și că de acum înainte parcursul din campionat va fi poate și mai complicat decât până în prezent.

„Am spus și spun acum: echipele mari arată că sunt mari în momentele grele. A fost un moment foarte important, pentru că am dat gol când am ieșit din grupa principală, iar acum mergem în grupele UEFA Europa League. Pentru acești băieți e foarte important că s-au calificat și că au dat totul pe teren.

Am vorbit cu băieții și le-am spus că trebuie să ne simțim bine când ne vom uita la tragerea la sorți. A fost foarte importantă experiența de anul trecut, va fi foarte important și ce vom face în competiția care urmează.

Cum privește antrenorul cipriot situația de la campioana României de acum înainte: „Va fi complicat în Superligă”

Ne gândim și la meciul cu CFR din campionat. Nu am început foarte bine acest campionat, dar ne vom concentra acum din ce în ce mai mult pe campionat și pe meciul de duminică, de la Cluj.

Va fi complicat în Superligă, vrem să câștigăm campionatul din nou. Acum ne gândim cum să ne odihnim și să fim foarte buni la meciul cu CFR. Trebuie să câștigăm puncte din ce în ce mai multe în campionat.

Am spus și ceva mai devreme: e foarte important pentru fanii din toată țara să simtă această calificare a echipelor noastre. România devine din ce în ce mai puternică, fotbalul românesc devine din ce în ce mai puternic.

Aș spune, apropo de acest aspect, că și Cipru arată bine, are o echipă în UEFA Champions League”, a spus Elias Charalambous după FCSB – Aberdeen 3-0, citat de gsp.ro.

