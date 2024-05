Elias Charalambous, declarație ciudată după ce FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova, 0-2: ”Nimeni nu se aștepta să jucăm așa bine”

Cu titlul câștigat matematic, ”roș-albaștrii” au avut o primă repriză modestă în Bănie. În partea a doua, noua campioană a ridicat nivelul, dar cei care au marcat au fost tot oltenii și astfel .

Elias Charalambous și-a lăudat jucătorii după Universitatea Craiova – FCSB 2-0

În conferința de presă de după partida Universitatea Craiova – FCSB 2-0, care a închis etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, antrenorul Elias Charalambous a ținut să-i ”înțepe” pe cei care au vorbit despre faptul că echipa sa va face act de prezență în acest final de sezon.

”Practic, meciul a început de la 1-0 pentru Craiova. Apoi am dominat meciul și am avut câteva ocazii. Când nu marchezi, există posibilitatea să iei. Craiova a marcat al doilea gol și a încheiat meciul. V-am zis că vom fi serioși, nu am ce să le reproșez jucătorilor după acest meci.

Acum ne gândim la meciul cu CFR Cluj, vrem să ne facem fanii fericiți la ultimul meci acasă. Nu ne place când pierdem. Chiar dacă am câștigat titlul, doare înfrângerea. Lumea spune că nu vom trata serios meciurile, dar i-ați văzut pe băieți, au fost serioși.

Poate nimeni nu se aștepta să jucăm așa bine ca azi, chiar dacă am pierdut. Atitudinea a fost corectă. Suntem un club mare, profesionist, vom trata meciurile cu seriozitate”, a declarat Charalambous.

Care este situația lui Florinel Coman

Tehnicianul cipriot a anunțat că atacantul Florinel Coman este refăcut după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, însă medicii i-au recomandat să nu riște.

”Coman e foarte bine. Ar fi putut să facă deplasarea, dar sfatul doctorului a fost să stea la București pentru a fi 100% cu CFR Cluj”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă de după jocul cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre transferul lui Florinel Coman în Qatar. Patronul celor de la FCSB a anunțat că dacă oficialii lui Al Duhail nu vor plăti suma într-o singură tranșă.

Tavi Popescu, care este de părere că jocul s-a pierdut din cauza faptului că ocaziile au fost tratate cu superficialitate, a anunțat că , dar că intervenția chirurgicală nu îi va afecta participarea la primele jocuri ale FCSB din stagiunea viitoare.