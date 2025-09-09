Sport

Elias Charalambous, depășit în istoria naționalei Ciprului de un fotbalist din Superliga României, care a schimbat Top 10 all-time

Dinamovistul Charalampos Kiriakou a ajuns la 70 de selecții pentru naționala sa, cu una mai mult decât tehnicianul FCSB-ului
09.09.2025
România întâlnește diseară, ora 21.45, naționala Ciprului, în preliminariile CM 2026. Partida de la Nicosia va aduce în fața tricolorilor și doi fotbaliști din Superliga României. Ambii au destulă experiență la prima reprezentativă.

Kiriakou l-a depășit pe Charalambous

Tzionis, de la UTA, a jucat 36 de meciuri și a marcat 3 goluri pentru Cipru, până la 24 de ani. El a fost titular în ultima partidă a adversarei României, pierdută la Viena, în fața Austriei, scor 0-1. Unicul gol al învingătoarei a venit de la Sabitzer, din penalty.

Celălalt fotbalist din Superligă prezent în lotul Ciprului, mijlocașul  Charalampos Kiriakou a intrat în finalul partidei, dar a bifat un important record personal. Fotbalistul de 30 de ani a bifat selecția cu numărul 70 la naționala țării sale, pentru care n-a marcat niciun gol.

Cu acest meci, el a intrat în top 10 all-time al selecțiilor fotbaliștilor care au apărat tricoul Insulei Afroditei. De unde a ieșit Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, care a jucat de 69 de ori la națională, în intervalul 2002-2017.

Okkas, singurul fotbalist cu peste 100 de selecții

Fost fotbalist la Omonia Nicosia, PAOK Salonic, FC Vaslui, Karlsruher, Alki Larnaka, Doxa, Levadiakos și Alki Larnaca, Elias a jucat la națională, sub tricoul tuturor acestor echipe. Charalambous n-a înscris niciun gol, asemenea dinamovistului Kiriakou.

Acesta din urmă nu este cel mai experimentat fotbalist din naționala Ciprului. Kostakis Artymatas, un mijlocaș de la Anorthosis Famagusta, are 78 de selecții. De asemenea, Grigoris Kastanos, de la Verona, are 72 de prezențe la națională.

Liderul all-time de selecții la naționala Ciprului este Ioanis Okkas, care a strâns 103 selecții, în intervalul 1997-2011. În top 5 este și Pambos Pittas (84 meciuri), tatăl vârfului de atac Ioannis Pittas, de la CSKA Sofia, ajuns la 50 de selecții. Cei doi Pittas sunt cei mai celebri tată—fiu din fotbalul cipriot.

Cipru a naturalizat un brazilian la 37 de ani

În lotul adversarei României este și un caz special, oarecum bizar. Acum trei zile, la partida cu Austria, a debutat un fotbalist de 37 de ani. Fabino a fost naturalizat de curând, vârsta nefiind un impediment pentru portarul care acum 20 de ani era socotit unul dintre cei mai promițători goal-keeperi brazilieni.

Fabino, care joacă la Omonia Nicosia, nu e singurul brazilian din lotul Ciprului. Fundașul stânga Anderson Coreea a fost naturalizat în 2023 și a ajuns deja la 15 meciuri pentru ciprioți. El joacă în Insula Afroditei de opt ani.

