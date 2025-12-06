Sport

Elias Charalambous, descumpănit după FCSB – Dinamo 0-0: „Nu ne-am creat nicio ocazie!”

Elias Charalambous a reacționat după FCSB - Dinamo 0-0. Ce a spus despre derby, dar și despre meciul din Europa League contra lui Feyenoord.
Mihai Dragomir
07.12.2025 | 00:30
Elias Charalambous descumpanit dupa FCSB Dinamo 00 Nu neam creat nicio ocazie
Cum a reacționat Elias Chralambous după FCSB - Dinamo 0-0. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Etapa a 19-a din SuperLiga a însemnat un nou pas greșit pentru FCSB în campionat, după 0-0 cu Dinamo. Elias Chralambous a reacționat la finalul partidei și a spus totul despre prestația echipei sale. Cum vede jocul din Europa League cu Feyenoord.

Cum a caracterizat Elias Charalambous remiza cu Dinamo

Ultimul derby din acest an dintre FCSB și Dinamo s-a consemnat cu o remiză albă. Ambele formații au avut probleme de lot, neputând să conteze pe anumiți jucători de bază, care fie au fost accidentați, fie suspendați. Elias Charalambous crede totuși că rezultatul a fost unul echitabil.

„Am vrut să câștigăm acest meci. Nu a fost un meci chiar atât de bun, din partea ambelor echipe. Dar, vorbind pentru echipa mea, trebuie să dăm mai mult, să câștigăm astfel de meciuri. A fost puțin mai bine după pauză, am controlat meciul, am avut posesie, dar nu ne-am creat nicio ocazie. Dinamo a avut o ocazie la final. Cred, în general, că rezultatul este corect.

Nu mă gândesc la pauza de iarnă. Mai avem 3 meciuri și trebuie să ne concentrăm. La timpul potrivit ne gândim și la pauză. Trebuie să câștigăm puncte în campionat!”, a spus inițial Elias Charalambous.

Elias Charalambous a explicat schimbările de la pauză

După ce Gigi Becali a explicat în direct motivul pentru care Ngezana nu a prins repriza a doua, Elias Charalambous a vorbit de asemenea despre cum au fost făcute schimbările.

„Ngezana a ieșit pentru că era accidentat. A cerut schimbarea, iar Risto Radunovic avea galben pentru că fusese puțin agresiv și am decis să îi schimbăm. Trebuie să plece după meciul cu Feyenoord, Ngezana, dar trebuie mai întâi să vedem starea lui de sănătate. Thiam a intrat târziu pentru că voiam să păstrăm rezultatul de egalitate!”, a explicat antrenorul cipriot.

Cum vede Elias Charalambous meciul cu Feyenoord din Europa League și ce mesaj a avut pentru suporteri

Următorul meci din programul FCSB-ului în Europa League este cel de pe teren propriu cu Feyenoord. Elias Charalambous le-a promis suporterilor că echipa lui va lupta și va încerca să câștige.

„Jocurile europene sunt mereu dificile. Nu am făcut prea multe puncte, dar vom lupta și vom încerca să câștigăm. Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit pe această vreme la meci. Cine va pleca va fi decis la momentul potrivit. Normal că suporterii sunt supărați, poziția noastră nu e cea potrivită și noi suntem supărați”, a mai transmis antrenorul lui FCSB.

