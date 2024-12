FCSB a ajuns la cota 6 în grupele Cupei României Betano. Fără destul de mulți titulari în primul 11, formația antrenată de Elias Charalambous , în urma unui meci disputat pe un teren dificil.

Elias Charalambous, detalii despre condițiile de la Agricola Borcea – FCSB: „Mă bucur că nu avem accidentări”. Cum a comentat absența lui Andrei Vlad

Campioana din SuperLiga are maximum de puncte după primele două jocuri din grupele Cupei României Betano. FCSB s-a impus și în jocul cu Agricola Borcea, în urma unui meci în care gazdele au marcat și ele.

, după o fază creată de Mihai Toma, iar cu câteva minute înaintea pauzei, cu un șut puternic din interiorul careului.

Imediat după pauză, Alex Iordănescu, fiul lui Anghel Iordănescu, , iar repriza a doua a fost una cu emoții pentru campioana din SuperLiga României. În cele din urmă, gruparea roș-albastră a câștigat și a ajuns la 6 puncte în grupă.

La finalul partidei, antrenorul FCSB-ului s-a declarat mulțumit de faptul că nu are jucători accidentați, contestând indirect suprafața de joc și .

„Mulțumim lui Dumnezeu că am încheiat acest meci fără jucători accidentați. A fost o suprafață de joc grea, este foarte dificil să joci în asemenea condiții. Mă bucur că nu avem accidentări, am câștigat, e bine. Am luat cele trei puncte și mergem mai departe.

Sunt foarte fericit pentru jucătorii tineri, au mai intrat din ei în repriza a doua și au mai rămas câțiva pe bancă. Sunt bucuros pentru că au demonstrat că avem calitate la jucătorii care vin de la academie.

E adevărat, în astfel de meciuri se mai poate întâmpla să primești un gol dacă nu ai reușit tu să îl înscrii pe al treilea. Bineînțeles că orice se poate întâmpla, dar în situația de astăzi sunt bucuros.

Vlad nu s-a simțit foarte bine astăzi și din acest motiv nu a fost alături de noi. Toate meciurile sunt dificile. De mâine ne vom concentra pentru meciul cu Botoșani. Trebuie să luăm cele trei puncte”, a declarat Elias Charalambous.

Clasamentul Grupei B din Cupa României Betano:

1. FCSB 6 puncte

2. Metalul Buzău 4 puncte

3. Petrolul Ploiești 3 puncte

4. Universitatea Craiova 3 puncte

5. Dinamo București 1 punct

6. Agricola Borcea 0 puncte

Programul ultimei etape din Grupa B:

18 decembrie: Agricola Borcea – Metalul Buzău

18 decembrie: Dinamo București – Petrolul Ploiești

18 decembrie: FCSB – Universitatea Craiova