Elias Charalambous, dezvăluiri inedite despre FCSB, carieră și familie: „Avem biserică”

Elias Charalambous este . Cipriotul care e aproape de titlu cu FCSB a vorbit despre cariera sa așa cum o face foarte rar.

Elias Charalambous, un altfel de interviu. Antrenorul locuiește în baza de la FCSB!

Antrenorul FCSB-ului a dezvăluit că baza de la Berceni este locul căruia îi spune „acasă”: „Locuiesc în bază pentru că familia nu este cu mine și nu are rost să mă mut. Avem antrenamente dimineața, apoi odihnă, iar apoi am toată după-amiaza să lucrez la birou. Avem aici toate dotările necesare, iar seara lucrez până târziu, iar apoi mă odihnesc. Avem biserică aici, avem totul, viața mea e în bază aici așadar”.

Antrenorul se simte excelent la FCSB și nu pare că are de gând să dea curs altor oferte: „Sunt cu adevărat fericit, mă bucur de fiecare moment, de fiecare zi, am doar lucruri pozitive să spun despre cei pe care i-am întâlnit și pe care îi întâlnesc zi de zi. Mă simt de parcă îi știam de-o viață, nu știu de ce, poate este vorba despre energia pozitivă pe care o dau zi de zi. Mi-am făcut prieteni noi pe care sunt sigur că îi voi avea toată viața. Să fiu sincer, nu mă așteptam la asta, dar mă simt ca acasă aici”.

Cipriotul a explicat de ce FCSB a reușit în acest sezon să domine clar campionatul: „Majoritatea jucătorilor sunt aceiași, antrenorii sunt aceiași, deci fotbaliștii știu deja foarte bine ce vrem de la ei, nu a fost dificil să transmitem mesajele, ne știau deja filosofia, știau cum vrem să jucăm. Probabil asta este marea diferență acum”.

Elias Charalambous a visat întotdeauna să devină antrenor: „Eu știam exact ce îmi doresc de la fotbal”

Elias Charalambous își trăiește visul la FCSB: „Este ceea ce am avut tot timpul în gând, chiar și când jucam, luam notițe de la antrenori și era visul meu să fiu antrenor, așa cum, când eram copil, visul meu era să fiu fotbalist. Cred că trebuie să știm întotdeauna ce ne dorim. Eu știam exact ce îmi doresc de la fotbal – să devin antrenor. Și întotdeauna mi-a plăcut să am provocări, iar să fiu la un club atât de mare este o provocare”.

Articolele din presă, declarațiile patronului și ale oamenilor de fotbal nu l-au doborât, ci din contră: „Sigur că este presiune, trebuie să câștigi fiecare meci, dar e ceea ce iubesc! Îmi place să trăiesc sub presiune, dacă nu mi-ar fi plăcut nu aș fi ales această meserie. Aș fi stat acasă, cu familia, viață ușoară, dar nu e pentru mine! Îmi place să trăiesc sub presiune, să îmi fixez obiective. Ca jucător am fost la fel, ca antrenor sunt la fel.

Trebuie să te găsești pe tine, iar eu știu cine sunt. Când ești concentrat pe ceea ce faci, lumea poate spune orice, nu ai cum să îi oprești, dar eu știu ceea ce fac, știu cine sunt și încerc să fac ce știu mai bine. Nu am nicio problemă cu ce vorbește lumea.

Și eu, când eram tânăr, ieșeam la o cafenea, mă întâlneam cu oamenii și poate vorbeam despre alții. E ceva ce am încercat să schimb. Cred că să vorbim urât despre alți oameni nu face decât să ne mărească propriul ego, să ne simțim bine, dar nu câștigăm nimic”.

Ce spune despre relația cu Mihai Pintilii: „Este mâna mea dreaptă din prima zi”

: „Am spus de multe ori că sunt norocos că i-am întâlnit pe acești oameni. Tot grupul, Mihai este mâna mea dreaptă din prima zi în care am venit, mi-au arătat respect și unul dintre motivele pentru care avem succes este pentru că avem un grup bun. Cine crede că poate face lucruri singur se înșală. Cred în grup, spirit de echipă, asta e singura cale. Nu avem ego-uri exagerate, ele rămân în afara biroului”.

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre viața sa personală: „Era război în Cipru, iar mulți oameni au fost nevoiți să emigreze. Și părinții mei au emigrat. M-am născut în Africa de Sud, părinții mei aveau un supermarket acolo, dar de foarte mic, când aveam o lună practic, bunica mea m-a luat înapoi în Cipru. Am fost crescut de bunici și asta cred că m-a ajutat mult în viață. Nu i-am avut pe părinții mei alături, ceea ce într-un fel a fost bine, pe de altă parte a fost rău”.

Cipriotul a explicat care e filosofia pe care încearcă să o implementeze la FCSB: „Cred în energia pozitivă, îmi place ca oamenii din jurul meu să aibă energie pozitivă. Trebuie să le transmitem asta și jucătorilor, să fim pozitivi, să fim fericiți, pentru că dacă un antrenor e întotdeauna negativist, ce îi transmiți jucătorului? Trebuie să transmitem energie potrivită, viața e scurtă, trebuie să ne bucurăm de fiecare moment. Așa văd eu lucrurile”, a mai spus antrenorul potrivit .