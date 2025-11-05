Elias Charalambous, trist după ultimele două tragedii din lumea fotbalului înainte de Basel – FCSB: „Realizăm cât contează lucrurile mici”

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premegătoare partidei Basel – FCSB și a început-o așa cum nu și-ar fi imaginat în urmă cu câteva zile. Cipriotul a vorbit atât despre trecerea în neființă a legendarului antrenor al Stelei, cât și despre tragedia întâmplată în urmă cu doar două zile în Serbia, când un antrenor a decedat chiar în timpul unui meci de fotbal din prima ligă.

Ce a spus Elias Charalambous despre moartea lui Emeric Ienei

Miercuri, 5 noiembrie, Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, iar această veste a întristat o țară întreagă. Elias Charalambous este conștient de magnitudinea pe care numele legendarului antrenor o are în România și și-a început conferința de presă din Elveția prin a-și exprima regretele.

Totodată, el a amintit și de chiar în timpul unei partide în care echipa sa conducea cu 2-0 în prima repriză: „În primul rând, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru familia Ienei. A fost o legendă a acestei țări. A realizat ceva ce, cred eu, nimeni altcineva nu va mai izbuti: să câștige Liga Campionilor și să califice echipa națională la Campionatul Mondial din 1990. Este un moment foarte trist pentru noi.

De asemenea, o altă situație tristă s-a petrecut cu Mladen Zizovic, un coleg de-ai noștri din Serbia. Asta arată, uneori, presiunea uriașă pe care fotbalul o pune pe umerii noștri. Nu este ușor, sunt momente grele, și tocmai acestea ne fac să înțelegem ce e cu adevărat important în viață. Pentru mine, celelalte lucruri nu mai au aceeași greutate. Când se întâmplă astfel de tragedii, realizăm cât de prețioasă este viața, cât contează momentele mici și cât de important este să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Charalambous, laude la scenă deschisă pentru juniorii lui FCSB

Pe lângă meciurile pe care echipa mare le joacă în Europa League, o echipă foarte complicată la acest nivel. Elias Charalambous nu a putut să treacă la detalii despre meciul de joi seară până nu i-a lăudat pe toți cei ce se ocupă de puștii „roș-albaștrilor”:

„Vreau să-i felicit și pe juniorii noștri, care au câștigat astăzi în Youth League și au făcut încă un pas către faza următoare. Felicitări lor, antrenorilor, tuturor celor implicați pentru această performanță. Trebuie să trăim în prezent, pentru că fiecare clipă contează”, a mai transmis Elias Charalambous.

Cum a pregătit Elias Charalambous meciul Basel – FCSB: „Va trebui să suferim”

Tehnicianul lui FCSB este conștient că Basel este o echipă mult mai valoroasă pe hârtie decât este FCSB, având în lot chiar și nume ce au jucat la un nivel extrem de înalt, precum Shaqiri. Terenul propriu va fi de asemenea un avantaj pentru elvețieni, iar Charalambous se pregătește de un duel extrem de tare:

„Întâlnim o echipă foarte bună. I-am analizat în mai multe rânduri și știm că va trebui să suferim mâine seară, dar am venit pregătiți pentru asta. Nu am venit doar să jucăm, credem mult în șansa noastră, deși știm cât de dificil va fi meciul. Totuși, am demonstrat că putem fi competitivi la acest nivel. Trebuie să fim la 100% de la primul până la ultimul fluier și sper să arătăm această ambiție mâine.

Toate partidele sunt foarte importante pentru noi. Câștigând meciuri, câștigi și încredere. Multe se pot întâmpla în 90 de minute, dar avem mari așteptări și vom încerca să dăm totul mâine. Sper să avem o seară europeană grozavă, chiar dacă jucăm în deplasare. Avem stilul nostru de joc, iar asta nu se schimbă, indiferent dacă jucăm acasă sau afară. Vom presa sus, vom încerca să avem posesia. În Europa, nivelul este superior, dar nu ne vom schimba principiile”, a mai spus Elias Charalambous înaintea partidei de la Basel.