Elias Charalambous, discurs fair-play după Qarabag – FCSB 2-3: ”Am avut noroc. Cel mai greu meci al nostru”

Campioana României speră la o după succesul din partida Qarabag – FCSB 2-3, iar Elias Charalambous a vorbit despre marele duel de săptămâna viitoare cu Manchester United.

Elias Charalambous, prima reacție după Qarabag – FCSB 2-3

La finalul , din etapa a 7-a din grupa de Europa League, antrenorul cipriot a vorbit despre faptul că a fost cel mai greu joc al echipei sale din această fază, dar este mândru de faptul că jucătorii săi au dat dovadă de caracter.

”În primul rând, sunt foarte fericit pentru jucătorii noștri. Știam că o să fie foarte greu, cred că a fost cel mai greu meci al nostru. Jucătorii au dat totul, iar uneori, în fotbal, ai nevoie de noroc, iar astăzi am avut noroc.

Procentajul golurilor marcate din fazele fixe este foarte ridicat. Am căutat în permanență spațiile, pentru că știam că joacă foarte ofensiv. Ne vom concentra acum pe meciurile următoare.

Sunt fericit pentru Adrian Șut. De obicei, el muncește foarte mult, iar astăzi e foarte bine că a reușit să marcheze două goluri. Mă bucur de această victorie. Le mulțumesc fanilor care au venit până aici, sprijinul lor este foarte important pentru noi.

Mă bucur și pentru cei care au prins un bilet pe Arena Națională la meciul cu Manchester United, dar mai avem un meci până atunci, cu UTA. Împotriva lui Manchester United, nu vom face altceva decât să visăm. Băieții au demonstrat că putem realiza orice”, a declarat Elias Charalambous.

Strategia lui Becali pentru duelul cu Manchester United

În ciuda victoriei care i-a mai băgat o sumă frumușică de bani în buzunar, patronul și a precizat că FCSB nu a fost niciodată dominată de o asemenea manieră.

”Normal (n.r. Șut e eroul meciului). La meciul ăsta eu nu am ce comenta. Ce să comentez? Dumnezeu a făcut. Am avut 3 cornere, 3 goluri. Mingea a stat numai la ei. E adevărat că n-au avut ocazii, noi am stat bine în apărare. Ne-am apărat încontinuu. Nu poți să te lauzi cu meciul ăsta. Te lauzi doar cu rezultatul.

Eu n-am văzut niciodată echipa noastră dominată în așa hal. Poate au făcut oamenii magie, știu eu? Avem jucători, singurul care a rămas a fost Bîrligea, dar e obosit. O să facem în așa fel încât să avem jucătorii de bază în meciul cu Manchester United. Nu e vorba numai de rezultat, joci acasă, s-au vândut toate biletele”, a spus Becali.