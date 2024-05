Elias Charalambous, discurs sincer după câștigarea titlului în Superligă. ”Un an dificil! S-a discutat mult despre venirea mea”

FCSB a primit sâmbătă seara, după meciul cu CFR Cluj, trofeul Superligii. Fotbaliștii campioanei României au sărbătorit pe Național Arena primul titlu după 9 sezoane într-o atmosferă absolut incredibilă.

Elias Charalambous, antrenorul care a adus primul titlu după 9 ani la FCSB

FCSB nu a reușit să câștige în fața propriilor fani. , însă nici fotbaliștilor și nici suporterilor nu le-a păsat de rezultatul final. Aceștia au declanșat sărbătoarea generală după fluierul final.

Jucătorii și staff-ul FCSB-ului au primit pe Național Arena medaliile de campioni. Cuplul Elias Charalambous – Mihai Pintilii a fost cheia succesului echipei. Antrenorul cipriot a vorbit la finalul meciului despre performanța realizată în România.

“Ma bucur că am câștigat titlul și mă bucur că o jumătate de țară sărbătorește în seara asta. A fost un an dificil, dar am reușit să ne atingem obiectivele și să încheiem triumfători. Nu am niciun mesaj pentru hateri, nu țin neapărat să ies eu în evidență.

Toată lumea are o părere și cred că așa e mereu balanța: trebuie să ai și hateri și oameni care vorbesc frumos despre tine. E momentul să sărbătorim.

Anul trecut când am venit, au fost câteva probleme, s-a discutat mult despre venirea mea. Dar un an mai târziu, suntem în vârf și asta e cel mai important. Vă mulțumesc tuturor, mă simt extraordinar”, a declarat antrenorul campion al României.

Becali, garanții pentru Charalambous

Omul de afaceri a precizat că antrenorul va beneficia de o mărire de salariu considerabilă după performanța reușită. Becali a ținut să îl înțepe și pe Dănciulescu, care a vorbit în trecut despre situația de la FCSB.

„Ce vezi sunt FCSB-iști care sunt ‘Steaua’ de fapt, dar care ignoră ‘Steaua’ lor. Ei zic că asta este ‘Steaua’. În al doilea rând, prin comportamentul meu, i-am îndepărtat pe cei radicali, dar eu am atras. Unora le place felul meu de a fi.

Charalambous normal că rămâne. Acum îi dublez contractul. Îl triplez. Charalambous este antrenorul, Pintilii îl ajută. Nu știu cum se împart ei, nu i-am întrebat niciodată. Charalambous este antrenorul.

Să nu zicem că face nu știu ce, că Charalambous e marioneta lui Pintilii. Dănciulescu să stea jos, să vadă ce a făcut Charalambous, nota 2! Stai să vezi ce urmează”, a declarat Gigi Becali după ce echipa sa a primit trofeul Superligii.