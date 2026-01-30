Elias Charalambous, discuţie între patru ochi cu Ngezana după sezonul de coşmar la FCSB: “Coach, sunt obosit!”

ADVERTISEMENT

FCSB și-a încheiat aventura în Europa League. Roș-albaștrii au remizat, scor 1-1, cu Fenerbahce, pe teren propriu. Mihai Stoica, președintele clubului, a analizat situația lui Ngezana. Fundașul campioanei României a avut parte de un sezon complicat, în care a comis mai multe greșeli.

Mihai Stoica știe care este motivul pentru care Ngezana comite atât de multe greșeli în apărare

Fundașii de la FCSB s-au accidentat rând pe rând. Singurul care a jucat constant a fost Ngezana, însă apărătorul din Africa de Sud nu a oferit prea multă siguranță.

Totuși, apărătorul central a fost pus într-o situație complicată, fiind nevoit să joace meci de meci și să suporte un nivel ridicat de oboseală, atât fizică, cât și psihică.

Ce se întâmplă cu Ngezana!? Discuția pe care fundașul a purtat-o cu Elias Charalambous

Mihai Stoica este de părere că și Ngezana are dreptate, întrucât, în ultimele luni, a fost suprasolicitat. Managerul de la FCSB a prezentat un dialog pe care fundașul din Africa de Sud l-a purtat cu antrenorul Elias Charalambous. Stoperul s-a rugat, pur și simplu, de tehnician să fie menajat din cauza oboselii.

„Până la urmă, s-a dovedit un jucător excepțional. A avut multe probleme. Vă relatez o discuție pe care Elias a avut-o în acest sezon cu Ngezana. A spus: «Coach, lasă-mă să nu joc meciul ăsta. Nu sunt bine». Elias a spus: «Nu avem altă soluție». A răspuns: «Bine, o repriză?». Elias a spus nu. Ngezana a insistat: «Coach, sunt obosit». Unde este obosit, la cap sau la picioare? Și Ngezana a făcut semn la cap”

Fotbaliștii pot fi obosiți și mental. Există fotbaliști care se tem de zboruri. Ngezana a fost doar prin avioane. A venit, a plecat la Cupa Africii, apoi a jucat la niște temperaturi pe care Africa nu le va simți niciodată. El nu era pregătit pentru jocul acesta. Nu erau soluții. Chiar toți suntem amatori? Este și un regulament stupid în competiție. Nu ai cum să faci schimbări în lot dacă este deschisă perioada de transferuri. Sunt cluburi care acționează în perioada aceasta de transferuri.

Sunt multe chestiuni care se întâmplă și e ușor să acuzi, dar sunt și probleme personale ale jucătorilor. Sunt multe lucruri care contribuie la evoluția echipelor și a jucătorilor”, a explicat Mihai Stoica, la FANATIK SUPERLIGA.