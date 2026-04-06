Elias Charalambous, dorit înapoi? Gestul care ar putea anunța revenirea tehnicianului

Elias Charalambous s-a despărțit de FCSB la finalul sezonului regulat, când a pierdut duelul cu U Cluj, însă ar putea să revină pe banca tehnică în curând.
Mihai Alecu
06.04.2026 | 19:09
Elias Charalambous ar putea să revină pe banca tehnică. Foto: Sport Pictures
Elias Charalambous, antrenorul cu care FCSB a reușit să câștige ultimele două ediții din SuperLiga, este în prezent liber de contract după ce a plecat de la formația bucureșteană în urma necalificării în play-off la finalul sezonului regulat.

Elias Charalambous ar putea să revină pe banca tehnică, la scurt timp după plecarea de la FCSB

La aproape o lună după despărțirea de gruparea din București, Elias Charalambous nu duce lipsă de interes din partea altor formații, de această dată în țara sa natală, Cipru. Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a fost surprins în tribune la un meci din play‑out‑ul campionatului cipriot, stârnind speculații legate de o eventuală preluare a unei echipe locale. După ce și‑a încheiat mandatul la FCSB la începutul lunii martie, Charalambous rămâne fără angajament, însă interesul față de evoluțiile din fotbalul cipriot sugerează că tehnicianul nu intenționează să stea prea mult departe de terenul de joc.

Fostul antrenor al “roș‑albaștrilor” a fost surprins la partida Ethnikos Achnas – Anorthosis Famagusta, el salutându-se cu președintele trupei gazdă, Kikis Philippou, asta după ce a fost pe banca echipei în trecut. Presa locală a început să speculeze pe seama interesului pe care antrenorul îl arată față de campionatul intern și se vorbește despre o posibilă revenirea a sa pe banca tehnică. Antrenorul în vârstă de 45 de ani, care și-a încheiat recent mandatul în România, pare să urmărească îndeaproape evoluțiile din campionatul cipriot, în vederea următorilor pași profesionali”, au scris cei de la Antl Live.

Elias Charalambous, alături de familie la meciul Achnas - Anorthosis. Foto: ant1live.com
  • Charalambous a pregătit-o pe Ethnikos în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021.

Cariera lui Elias Charalambous, omul care a readus gloria la formația patronată de Gigi Becali

Elias Charalambous și-a construit cariera de antrenor cu experiențe atât în România, cât și în Cipru. În perioada petrecută la FCSB, între 2023 și 2026, cipriotul a reușit să conducă echipa la două titluri de campioană a României și la două Supercupe, obținând și rezultate notabile în competițiile europene. Formația bucureșteană a ajuns în sezonul trecut în primăvara europeană, acolo unde a pierdut dubla cu Olympique Lyon.

Chiar dacă nu a mai reușit aceeași performanță, FCSB s-a calificat în acest sezon în grupele Europa League, acolo unde nu a putut însă să treacă de faza grupei principale. În Cipru, Charalambous le-a pregătit pe Doxa Katokopias și Ethnikos Achnas, formații cu care nu a avut însă rezultate la nivelul celor de la FCSB.

