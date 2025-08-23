Sport

Elias Charalambous, după ce FCSB a ajuns la 11 puncte în spatele Universității Craiova: „Campionatul este un maraton, nu un sprint”

Ce a declarat Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, înainte de partida din Superliga în fața celor de la FC Argeș.
Alex Bodnariu
23.08.2025 | 19:39
Elias Charalambous se gândește la duelul cu Aberdeen, cu o zi înainte de partida din Superliga. „Campionatul este un maraton lung, nu un sprint”

FCSB va juca cu FC Argeș în etapa cu numărul 7 din Superliga României. Roș-albaștrii sunt însă cu gândul la duelul cu Aberdeen de joia viitoare, din play-off-ul Europa League, iar Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, a spus câteva cuvinte despre situația de la echipă.

FCSB se duelează cu FC Argeș înainte de meciul decisiv cu Aberdeen

Programul infernal al celor de la FCSB, cu meciuri din 3 în 3 zile, continuă. Campioana României a remizat joi, 2-2, în Scoția, cu Aberdeen, iar acum e gata pentru confruntarea cu nou-promovata FC Argeș. Se anunță un meci complicat pentru campioana României, întrucât mulți jucători resimt oboseala.

Elias Charalambous va miza, cel mai probabil, pe o echipă de start improvizată. Gigi Becali a declarat că Thiam, atacantul adus de la U Cluj, va debuta pentru campioana României. În plus, Juri Cisotti, mijlocașul italian care a fost eliminat în duelul din Scoția, e anunțat titular.

Elias Charalambous, cu gândul la Europa League înainte de meciul cu FC Argeș

Antrenorul cipriot a prefațat duelul cu FC Argeș la conferința de presă și a dat de înțeles că nu își face, pe moment, prea multe griji legate de poziția din clasamentul Superligii, întrucât până la final mai e mult și orice se poate schimba de la o etapă la alta. Charalambous a spus și câteva cuvinte despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FCSB.

„Pentru mine, cel mai important lucru este întotdeauna următorul meci. Nu aleg între Europa, Campionat sau Cupă. Pentru mine, prioritatea este mereu aceeași: următorul meci. Privim toate competițiile la fel, pentru că vrem să concurăm în toate. Asta înseamnă fotbalul.

Cred că suntem încă la final de august, deci nu avem motive să fim dezamăgiți. Desigur, ne dorim ca echipa noastră să fie sus în clasament, dar, în același timp, spun mereu că trebuie să fim calmi. Campionatul este un maraton, nu un sprint. Am spus același lucru și anul trecut și ați văzut la ce mă refeream. Suntem o echipă mare, iar cel mai important este că știm cum să găsim calea de a aduce echipa acolo unde îi este locul. În ultimele meciuri am arătat că ne regăsim din nou drumul, spiritul, și asta este cel mai important pentru mine.

Așa cum am spus, mă simt foarte confortabil cu lotul pe care îl avem. Despre Ianis Hagi, despre care m-ați întrebat, nu am nicio informație că ar veni aici, deci nu are rost să vorbim despre asta. Nu cred că el a spus așa ceva. Totul este bine la noi. Denis Alibec se simte mai bine — vom vedea. Avem un antrenament peste jumătate de oră și vom vedea cum este, dar este mult mai bine. Știm că ei au jucători buni, dar nu îmi place să vorbesc despre indivizi. Sunt o echipă bună, luptă, iar antrenorul face o treabă bună — atât.

Sper, de asemenea, ca mâine suporterii noștri să vină din nou. Sunt sigur că vor fi alături de echipă, pentru că avem nevoie de ei mai mult ca niciodată, mai ales în campionat. Sper să îi facem fericiți mâine. Ei trebuie să știe mereu că avem nevoie de ei lângă băieți. Au arătat că ne susțin chiar și în momente dificile și sper ca mâine să le putem aduce bucurie. Vă mulțumesc. Da, da, fără griji”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

