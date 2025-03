Elias Charalambous, după Dinamo – FCSB 1-2: „Nu vreau să caut scuze”. Care a fost momentul cheie al meciului de pe Arena Națională

. Golul decisiv a fost marcat de Baba Alhassan, în minutul 85, după o execuție spectaculoasă.

Elias Charalambous și momentul cheie al meciului Dinamo – FCSB

După meciul de pe Arena Națională, Elias Charalambous a numit cele mai importante momente și ce a ajutat-o pe FCSB să se impună în fața lui Dinamo.

„Genul ăsta de jocuri sunt foarte grele. A fost un meci dificil. După ce Dinamo a marcat, lucrurile au fost dificile pentru noi.

A fost foarte important că am marcat până în pauză. În repriza a doua, au fost suișuri și coborâșuri. Am lăsat foarte multe spații, dar am controlat jocul mai bine.

Au avut o ocazie imensă acolo prin Perica. A fost un moment crucial al meciului, în opinia mea. Schimbările din teren ne-au ajutat enorm. La un meci ca ăsta, detaliile au făcut diferența”, a declarat Elias Charalambous, după Dinamo – FCSB 1-2.

Elias Charalambous, după Dinamo – FCSB 1-2: „Continuăm lupta”

Antrenorul „roș-albaștrilor” a lăudat golul înscris de Alhassan și consideră că , având în vedere raportul ocaziilor.

„A dat un gol foarte frumos Baba! Bravo lui! Continuăm lupta și ne bucurăm că am luat toate cele 3 puncte. Am avut multe ocazii, din foarte multe situații. Am avut multe șuturi pe poartă”, a mai declarat Elias Charalambous.

Ce a spus antrenorul lui FCSB despre jucătorii accidentați după derby-ul cu Dinamo

Charalambous crede că FCSB va fi mult mai puternică începând de etapa viitoare, când vor începe să revină și jucătorii accidentați. În meciul următor, campioana va primi vizita lui U Cluj, tot pe Arena Națională.

„Nu vreau să vorbesc de absențe sau să caut scuze, dar începând de săptămâna următoare vor reveni din jucătorii accidentați”, a mai adăugat Elias Charalambous, după Dinamo – FCSB 1-2.