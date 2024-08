Elias Charalambous, după LASK Linz – FCSB 1-1: „Nu vreau să judec arbitrajul”. Ce a spus despre accidentarea lui Darius Olaru

, scor 1-1, în manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Partida retur va avea loc pe Stadionul Steaua, joia viitoare, de la ora 21:30.

Elias Charalambous, după LASK Linz – FCSB 1-1: „Este un rezultat bun”

După remiza obținută la , Elias Charalambous a declarat că rezultatul este bun pentru FCSB și că elevii săi puteau bifa o victorie dacă erau puțin mai atenți.

„Meciul a fost exact așa cum ne așteptam. A fost greu pentru ambele echipe. Cred că am jucat foarte organizat. Am avut ocazii, în special în a doua repriză. Dacă am fi marcat, ar fi fost mult mai bine, însă este un rezultat bun.

Indiferent de rezultatul de azi, meciul decisiv va fi jucat la București. Cu fanii noștri alături, vom reuși să ne calificăm. V-am spus, meciul a fost așa cum ne așteptam să fie. În prima repriză am fost compacți, organizați. Cu mintea puțin mai limpede, în a doua repriză am fi putut marca”, a declarat Elias Charalmbous, pentru Voyo.

Starea lui Darius Olaru, după LASK Linz – FCSB 1-1: „A cerut schimbare”

Tehnicianul celor de la FCSB a vorbit și despre situația lui Darius Olaru, cel care a părăsit terenul în minutul 79, fiind înlocuit de Marius Ștefănescu.

„Darius Olaru a cerut o schimbare. A avut o problemă medicală. Din prima impresie a doctorului, nu ar fi ceva care îl va ține departe de teren mult timp. Sper să fie așa”, a mai declarat Elias Charalambous.

Elias Charalmbous: „Nu vreau să judec arbitrajul”

Elias Charalambous a evitat să discute despre gazonul pe care se va disputa returul dintre FCSB și LASK Linz și a avut un mesaj pentru suporterii campioanei.

„După cum mă știți, nu vorbesc despre arbitrii. Și-au făcut treaba. Poate uneori decid corect, alteori nu. Pot face greșeli. Nu vreau să judec arbitrajul.

Fanii au fost incredibili. Chiar ieri mi-ați spus că vor fi fani și în sectorul advers. Nu am crezut, dar i-am auzit în această seară.

Asta arată dinamica acestui club. Le mulțumesc din inimă pentru modul în care au împins echipa de la spate. Gazonul a fost ok, nu îmi place să compar cu ceea ce este în Ghencea. Terenul e la fel pentru ambele echipe.

Va trebui să analizăm jocul, ce am făcut bine, unde să ne îmbunătățim jocul. Sunt lucruri pe care trebuie să le vedem mai clar. Vom avea timp să analizăm meciul”, a mai adăugat Elias Charalmbous, după LASK Linz – FCSB 1-1.