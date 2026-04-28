Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. Exclusiv

Șansele ca Elias Charalambous să revină la FCSB s-au diminuat teribil. Sosit în România pentru un eveniment extra-fotbal, cipriotul nu s-a mai întâlnit cu Gigi Becali
Cristi Coste, Cristian Măciucă
28.04.2026 | 12:49
Elias Charalambous e istorie la FCSB Intalnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc Exclusiv
Elias Charalambous e istorie la FCSB! Întâlnirea cu Gigi Becali nu a mai avut loc. FOTO: Fanatik
Elias Charalambous (45 de ani) era favoritul conducerii de la FCSB pentru a prelua banca tehnică a campioanei după plecarea lui Mirel Rădoi. Cipriotul l-a refuzat pe Mihai Stoica, dar Gigi Becali a promis că îl va convinge pe antrenor. Sosit în România pentru două zile, Charalambous nu s-a văzut încă cu patronul roș-albaștrilor.

Elias Charalambous și Gigi Becali nu s-au întâlnit

FCSB și Elias Charalambous s-au despărțit după ultima etapă din sezonul regulat, când roș-albaștrii au pierdut cu 1-3 în fața lui U Cluj. Timp de cinci etape, în play-out, echipa a fost condusă de Mirel Rădoi, care a plecat însă la Gaziantep. Acum, FCSB vrea să îl readucă pe Elias, dar șansele sunt infime.

FANATIK a aflat în exclusivitate că, deși se afla în România, tehnicianul cipriot nu a discutat cu Gigi Becali. Întâlnirea dintre Charalambous și patronul campioanei nu va mai avea loc pentru că marți, 28 aprilie, cipriotul urmează să se întoarcă acasă. Astfel, șansele ca Elias Charalambous să revină la FCSB s-au diminuat dramatic.

„Deocamdată nu am vorbti cu nimeni. Nu știu despre ce e vorba. Sper ca până se termină cele 30 de zile limită să existe un antrenor. Până la vară, când se vor face și transferuri, se va face toată strategia”, a comentat Gigi Mustață informația dezvăluită de FANATIK, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Charalambous a scris istorie la FCSB

Elias Charalambous este unul dintre cei mai decorați antrenori din istoria FCSB-ului. În cei trei ani petrecuți pe banca roș-albaștrilor, antrenorul cipriot a câștigat nu mai puțin de patru trofeele în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025. Cu Elias la timonă, FCSB a cucerit două titluri de campioană și două Supercupe ale României.

„Sunt bine. Sunt foarte fericit să vă văd din nou. Am venit pentru eveniment, să mă distrez, atât. Tocmai ce am ajuns. Sunt foarte fericit să mă întorc. Sunt aici doar pentru eveniment. Doar atât. E o persoană pe care o apreciez, să îl văd iarăși, să văd cât de sus a ajuns. Pentru mine a fost o experiență genială. Iraola este om cinstit, mă bucur că ne-am revăzut.

Oferte? Sper că am să găsesc un club care să mă placă (râde). (n.r. – FCSB?) Sunt doar pentru eveniment, atât, v-am spus. Când vii cu soția, ai bagaj mare! Dacă nu veneam cu ea, veneam doar cu ghiozdanul!”, a spus Elias Charalambous pe aeroport, la revenirea în România.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
