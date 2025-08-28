Sport

Elias Charalambous, enervat de fanii lui FCSB după calificarea în Europa Legue: „Cine a zis asta?" Video

Elias Charalambous a fost enervat de câțiva fani FCSB după calificarea în Europa League. Moment atipic pentru antrenorul campioanei
Cristian Măciucă, Marian Popovici
29.08.2025 | 01:17
Elias Charalambous enervat de fanii lui FCSB dupa calificarea in Europa Legue Cine a zis asta Video
ULTIMA ORĂ
FOTO: sportpictures.eu

Elias Charalambous a calificat-o pe FCSB pe tabloul principal UEFA Europa League pentru al doilea an la rând. În ciuda acestui succes, tehnicianul cipriot a avut o mică dispută cu fanii campioanei.

Elias Charalambous, mic conflict cu fanii FCSB după calificarea în Europa League

După baia de mulțime pe care Gigi Becali a făcut-o la Arena Națională la finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0, a venit și rândul lui Elias Charalambous să fie asaltat de fani. În momentul în care pleca de la stadion, antrenorul cipriot, care se afla la volanul mașinii sale, a fost solicitat pentru poze și autografe.

În stilul caracteristic, Charalambous s-a oprit pentru a le face pe plac suporterilor. Au fost însă și fani FCSB care au încercat o glumă mai puțin sărată și pe care tehnicianul n-a gustat-o deloc.

„Antrenor e Becali!”, a strigat cineva care se afla lângă mașina lui Elias Charalambous. Afirmația l-a deranjat teribil pe cipriot care a replicat nervos „Cine a spus asta?”, după care a demarat în trombă.

„Mourinho? De ce nu, mi-ar plăcea să joc împotriva lui”

La finalul meciului FCSB – Aberdeen 3-0, care a consemnat calificarea roș-albaștrilor în Europa League, Elias Charalambous a dezvăluit ce adversari își dorește pe tabloul principal. Anul trecut, campioana României a făcut nu mai puțin de 14 puncte! Acum, cipriotului i-ar plăcea să dea pipet cu Jose Mourinho, care e antrenor la Fenerbahce.

„Până în momentul în care am reușit să marcăm, nu am jucat foarte bine, dar am marcat într-un moment important. Am prins încredere și în a doua repriză am controlat jocul. Este o seară mare și importantă. Toată România trebuie să fie mândră, este a doua oară la rând când ajungem în faza ligii Europa League. Nu a fost ușor. 

Cel mai important lucru și asta le-am zis și jucătorilor, e să ne relaxăm și să vedem tragerea la sorți. Mourinho? De ce nu? Mi-ar plăcea să joc împotriva lui. Cel mai important e să câștigăm puncte. Trebuie să fim pregătiți și să câștigăm cât mai multe puncte”, a declarat Elias Charalambous, după FCSB – Aberdeen 3-0.

Charalambous, enervat de fani FCSB

Cristian Măciucă
